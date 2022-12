Cessioni pesanti: i tre big della Juventus finanziano il mercato

Possibili sacrifici importanti in casa Juventus per finanziare il mercato in entrata. Tre big in bilico, tutti gli aggiornamenti in vista delle prossime sessioni

“Oggi Scanavino ha parlato alla squadra, rasserenando tutti. La Juventus è la Juventus e i programmi e le ambizioni future non cambiano, non cambieranno mai”.

Lo ha annunciato Massimiliano Allegri dopo Juve-Rijeka. Per il nuovo dg Maurizio Scanavino è stata la prima uscita pubblica all’Allianz Stadium, il neo dirigente ha parlato a giocatori e staff e tranquillizzato sul futuro. La squadra di Allegri è concentrata solo sul campo: “Più che un nuovo campionato bisognerà cercare di riprendere nel migliore dei modi. È una questione mentale, bisogna prepararsi bene e calarsi subito nel clima campionato. Dal 4 gennaio fino al 5 giugno non ci fermeremo più, bisogna essere molto bravi a cercare di giocare 36 partite. Vorrebbe dire finale di Europa League e Coppa Italia“. Il tecnico, oltre al Napoli, punta anche Europa League e Coppa Italia. In attesa di novità sul calciomercato. Sono già diversi, infatti, i nomi accostati al club bianconero, che dovrà anche risolvere diverse questioni interne. Dai big in scadenza di contratto nel prossimo giugno a quelli in bilico, che potrebbero finanziare il mercato in entrata.

Calciomercato Juventus: McKennie, Rabiot e anche Locatelli in bilico

Come noto, in cima alla lista dei possibili partenti c’è Weston McKennie. Il centrocampista americano ha diversi estimatori e un valore di circa 25-30 milioni di euro.

La Juve è in attesa di offerte e, se queste dovessero arrivare, darebbe subito il via libera alla partenza del classe 1998. A finanziare il calciomercato della società bianconera potrebbe essere anche Adrien Rabiot. Il francese ha ulteriormente alzato le richieste per il rinnovo e, ad oggi, Cherubini non esclude una cessione a gennaio per monetizzare il cartellino del giocatore. Infine, dopo l’Arsenal anche il Real Madrid sarebbe finito sulle tracce di Manuel Locatelli. Per l’ex Sassuolo, a differenza di McKennie e Rabiot, servirà però un’offerta irrinunciabile per convincere la Juventus. Come riferito da ‘Tuttosport’, in ogni caso, il ‘tesoretto’ in entrata potrebbe arrivare dalle cessioni a centrocampo.