“Fumata bianca a giugno”: colpo Milan da 40 milioni

Ritorno di fiamma dei rossoneri per il nazionale francese protagonista al Mondiale in Qatar: “È obiettivo importante, non facilissimo”

A ‘Calciomercato.it’, in onda sul canale Twitch di Tv Play, è intervenuto il collega di ‘La Repubblica’ Enrico De Lellis. Con lui è stato fatto un punto sul mercato di Inter e Milan.

Partendo dai nerazzurri, De Lellis è tornata sulla notizia proprio di ‘La Repubblica’ a proposito della possibilità di un approdo all’Inter di Kalidou Koulibaly. L’ex Napoli “È uno dei profili che da tempo piace ad Inzaghi. Ce ne sono altri come Scalvini e Smalling“.

“Se mai dovesse esserci una separazione da Skriniar, a quel punto il senegalese – che al Chelsea sta facendo fatica e non è felicissimo – potrebbe rientrare in Italia. E l’Inter c’è. Previsto un incontro del suo entourage con il club londinese”, conclude De Lellis.

Va detto che, le informazioni raccolte da Calciomercato.it, smentiscono del tutto l’esistenza della pista Koulibaly per i nerazzurri.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Kolo Muani: “Trattativa per giugno”

Dall’Inter al Milan, dove a detta del giornalista di ‘La Repubblica’ ha ripreso quota il nome di Kolo Muani, protagonista sia in positivo che in negativo al Mondiale in Qatar e obiettivo dei rossoneri prima che firmasse con l’Eintracht.

“Piace tanto a Massara, che lo segue da tre anni. Ma il prezzo è lievitato a 30/40 milioni di euro. A gennaio non se ne parla, probabile che si pianifichi una trattativa per arrivare alla fumata bianca in vista di giugno. È obbiettivo importante, non facilissimo”.