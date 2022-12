Non lo vogliono più: duello Inter-Juve per il campione del mondo

Si riaccende la rivalità tra le due formazioni per uno dei migliori talenti osservati nello scorso Mondiale di Qatar

Com’era prevedibile alla vigilia del Mondiale, il prossimo mercato di gennaio sarà inevitabilmente condizionato per buona parte da quanto visto in Qatar. Tra calciatori in rampa di lancio dopo l’enorme vetrina internazionale ed altri alla ricerca di nuovi stimoli, si prevedono numerosi cambi di maglia.

Se in Inghilterra diversi club già fremono all’idea di poter investire pesantemente sul prossimo mercato, diametralmente opposta è la situazione che riguarda il campionato italiano. Ad oggi non si registrano infatti movimenti degni di nota, alla luce di una complicata situazione economica che accomuna anche i top club di Serie A. Ad ogni modo, c’è comunque chi sogna di poter approfittare in qualche modo dei frutti che ha lasciato il mondiale.

Tra questi vi sono Inter e Juventus, letteralmente stregate nell’ultimo mese da Alexis Mac Allister. Il centrocampista che si è laureato campione del mondo la scorsa settimana da titolare dell’Argentina, è di proprietà del Brighton allenato dall’italiano Roberto De Zerbi. Un forte incursore di qualità che già in passato è stato seguito dai dirigenti nerazzurri, i quali però non sono mai andati oltre il mero interesse sportivo.

Calciomercato Inter e Juve, due club inglesi abbandonano la corsa per Mac Allister

Oltre all’ostacolo economico, che tra poco andremo ad approfondire, per Inter e Juventus sarà soprattutto difficile reggere il peso dell’enorme concorrenza che si è generata intorno a Mac Allister.

In tal senso, però, una buona notizia è arrivata dall’Inghilterra nelle scorse ore in riferimento a due società che avrebbero deciso di non partecipare ad alcuna asta per l’argentino. Come riferito da ‘Sportsmail’ si tratta di Arsenal e Tottenham. I ‘Gunners’ vorrebbero infatti prima investire in un nuovo centravanti, mentre gli ‘Spurs’ non considerano il centrocampista come prioritario in questo momento.

Un primo importante passo per Inter e Juventus che invece non hanno smesso di pensare a Mac Allister. Andrà comunque risolto il nodo economico dal momento che, la valutazione pari a 30 milioni di euro che veniva fatta prima del Mondiale per il suo cartellino, sarebbe letteralmente esplosa nelle ultime settimane sino a sfiorare i 50 milioni.