Sfida all’Europa, la rivelazione del Mondiale a gennaio in Serie A

Al Mondiale in Qatar ha sorpreso tutti, ora potrebbe approdare in Serie A a gennaio: due club sulle sue tracce

Nel corso del Mondiale disputato in Qatar è stato il vero e proprio leader della nazionale rivelazione del torneo. A 32 anni Romain Saiss è riuscito a guidare il Marocco a conquistare uno storico quarto posto: mai nella storia una nazionale africana era riuscita a superare i quarti di finale.

E le prestazioni del capitano della nazionale nordafricana non sono passate certamente inosservate. Saiss è stato un perno fondamentale di una delle migliori difese del torneo, se non la migliore, mostrando doti di leadership straordinarie. Prestazioni che appunto non sono passate inosservate e che hanno fatto in modo che anche alcuni club di Serie A si interessassero al nazionale marocchino, ma di passaporto francese e quindi comunitario.

Dalla Turchia, Bologna e Fiorentina su Saiss

Saiss, da quest’anno al Besiktas dopo una lunga esperienza in Inghilterra con la maglia del Wolverhampton, sarebbe seguito da numerosi club europei, alcuni anche italiani. Stando a quanto riporta il portale turco ‘Fotomaç’, anche italiani.

In particolare Fiorentina e Bologna sarebbero infatti sulle tracce del 32enne difensore centrale. La concorrenza, però, non manca. Saiss piace infatti a club prestigiosi del panorama europeo, su tutti l’Olympique Marsiglia. Il club transalpino è a caccia di rinforzi e avrebbe individuato nel capitano del Marocco l’uomo giusto per rafforzare la retroguardia. Sulle sue tracce ci sono però anche Lille, Valencia e Villarreal. Per Bologna e Fiorentina non sarà quindi semplice riuscire a superare la concorrenza estera. Nel frattempo il Besiktas spera possa scatenarsi un’asta attorno al 32enne così da poter guadagnare quanto più possibile. Va ricordato come Saiss sia sotto contratto con il club di Istanbul sino al giugno 2024.