Zhang rilancia: il futuro dell’Inter è già deciso

Zhang rilancia: il futuro della sua Inter è già deciso. Ecco il piano del presidente nerazzurro

Festa di Natale anche in casa Inter, con la presenza nella serata di ieri anche del presidente Steven Zhang.

“L’obiettivo dell’Inter ogni anno è vincere trofei, non c’è alcun dubbio. Negli ultimi anni ci siamo riusciti, ci proveremo anche nel 2023. Lautaro? Sono felice per lui. Durante il Mondiale ha affrontato tante difficoltà, ma insieme all’Argentina ha lottato per superarle e sono arrivati in cima al mondo. In questi anni l’abbiamo visti crescere e migliorare, step by step. Siamo fiduciosi per Lukaku, ogni giorno lavora tanto. Non ha bisogno di alcuna pressione, nella seconda parte di stagione farà delle grandi prestazioni”. Zhang rilancia verso il 2023: l’obiettivo del club nerazzurro è quello di tornare a vincere trofei, ancora con Simone Inzaghi alla guida della squadra. Lo ha ribadito ieri sera anche l’ad, Beppe Marotta: “L’Inter, per la storia che rappresenta, non può non essere ambiziosa. Il palmares è ricco, tocca a noi gestire questo momento nel migliore dei modi. Nel 2023 speriamo di trovare quel trofeo che non abbiamo trovato nel 2022. Vogliamo ricominciare con la voglia di toglierci soddisfazioni”. Il futuro del club, salvo sorprese, è già scritto e sarà ancora sotto la guida di Steven Zhang. Ecco il piano della proprietà.

Zhang si tiene l’Inter: ecco il piano del presidente nerazzurro

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Zhang punta al rifinanziamento del debito con il fondo Oaktree, in scadenza a maggio 2024. Due le possibili strade per il club.

Suning, infatti, sta valutando l’opportunità di allungare i termini dell’accordo con Oaktree, andando oltre il 2024 e rivedendo i termini fissati nel maggio 2021, magari quelli relativi agli tassi di interesse, fissati al 12%. La strada alternativa sarebbe invece quella di rifinanziare il debito con un altro fondo, ovvero trovare un altro partner che si faccia carico di supportare la società. In ogni caso, l’obiettivo del presidente Zhang è chiaro: spostare in avanti la deadline con Oaktree e, soprattutto, non fare alcun passo indietro. Suning non vuole cedere e vuole tenere ancora a lungo l’Inter.