“Cinque euro per il mercato”: Zhang scatenato, siparietto con Ausilio

È successo tutto ieri sera durante la classica cena natalizia dell’Inter. Il presidente nerazzurro mette in mezzo l’argomento calciomercato chiamando in causa il suo Ds

“Nel futuro dell’Inter ci sarà sempre il traguardo della vittoria. E ovviamente vogliamo raggiungerlo anche nel 2023, provando a raggiungerne anche un altro: entrare tra le prime otto squadre d’Europa”. Questo il succo del discorso di Steven Zhang nella cena natalizia dei nerazzurri andata in scena nella serata di ieri.

Il presidente interista, che oggi compie 31 anni, è stato il grande mattatore della serata tra canzoni a squarciagola – vedi “Noi siamo l’Inter” con brindisi annesso – e un siparietto che ha visto come protagonista anche il Direttore sportivo Piero Ausilio. Il tutto, ovviamente, è finito sui social.

In un video che circola sui social, Zhang sale sul palco allo scoccare della mezzanotte per prendersi gli auguri. “Sono contento di compiere 18 anni… – le sue parole – Ora mi raccomando: una volta usciti, lasciate 5 euro all’ingresso che poi useremo per darli a Piero Ausilio per il mercato invernale”.

(Patron #Zhang) “Ooooohhh, sono 7 anni che sei qua e non parli ancora italiano! Che cacchio. Parla in italiano!”.

(Ds #Ausilio) IL SIPARIETTO (Via @90ordnasselA).

Alla battuta, Ausilio ha prontamente risposto tra il serio e il faceto prendendo quasi di forza il microfono: “Sei qui da sette anni – rivolgendosi a Zhang, ndr – e ancora non parli italiano. Parla italiano!”. Tutti a ridere, tutti molto brilli