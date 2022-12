Brozovic nel mirino, festeggiamenti rovinati: il video che innesca la polemica

Si sono susseguite ore di grandi festeggiamenti dopo il Mondiale. In Argentina per la vittoria finale ma anche in Croazia per il terzo posto. A tal proposito arriva un polverone su Brozovic

Sono giorni meravigliosi in Argentina dopo la vittoria del Mondiale arrivata domenica sera sulla Francia al culmine di una gara al cardiopalma. Una partita bellissima che ha lasciato il segno, e che ha consentito a Leo Messi di coronare il sogno di una carriera.

Inevitabili quindi i festeggiamenti sfrenati e senza sosta nella nazione sudamericana, che però non è di certo l’unica ad uscire soddisfatta da questa Coppa del Mondo. Gli altri sorrisi sono quelli del Marocco per una storica impresa, ma anche quelli della Croazia di Dalic capace per la seconda volta di fila di salire sul podio in un Mondiale. Terzo posto e festeggiamenti a pioggia per Modric e soci che si sono goduti l’abbraccio del proprio popolo anche nella piazza Ban Jelačić gremita di persone in quel di Zagabria.

Inter, Brozovic festeggia con la Croazia il terzo posto Mondiale ma scoppia la polemica

Diverse le conoscenze della Serie A nella rosa della Croazia, con Marcelo Brozovic in testa. Il centrocampista dell’Inter è stato fulcro della mediana di Dalic al fianco di Kovacic e naturalmente della stella Luka Modric.

Generalmente il numero 77 di Simone Inzaghi non passa inosservato ed anche questa volta non è stato da meno. Inevitabile farsi notare anche nei corposi festeggiamenti croati per Brozovic che è stato, suo malgrado, protagonista in un video circolato in rete e che ha innescato una marea di polemiche soprattutto sui social. Nel filmato in questione si vedono il difensore Dejan Lovren e proprio il regista dell’Inter mentre intonano “Za Dom Spremni”, un canto usato dagli Ustascia, alleati dei nazisti nel corso della seconda Guerra Mondiale. Un episodio increscioso avvenuto in quel di Zagabria e che in queste ore sta innescando polemiche a catena.

Una situazione di cui Brozovic proprio in questo momento non aveva bisogno visto il momento di festa con la Croazia e il rientro con l’Inter all’orizzonte per una seconda parte di stagione da non fallire.