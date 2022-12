Non solo Mourinho, il Portogallo sceglie un altro CT

Non solo Mourinho per la panchina del Portogallo: spunta un altro big dopo l’esonero di Santos. Le ultime

“Vincere un Mondiale per il Portogallo è stato il sogno più grande e ambizioso della mia carriera. Fortunatamente ho vinto tanti titoli internazionali, anche per il Portogallo, ma portare il nome del nostro Paese ai massimi livelli del mondo era il mio sogno più grande”.

“Ho combattuto per questo. Ho lottato duramente per questo sogno. Ho dato il massimo, ho lasciato tutto sul campo. Non ho mai rinunciato a quel sogno. Voglio solo che tutti sappiano che molto è stato detto, molto è stato scritto, molto è stato ipotizzato, ma la mia dedizione non è cambiata per un istante. Sono sempre stato una persona in più che lottava per l’obiettivo di tutti e non avrei mai voltato le spalle ai miei compagni di squadra e al mio paese”. Ha parlato così Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione del suo Portogallo, senza far mancare anche una frecciata nei confronti di Santos: “Non c’è molto altro da dire per ora. Grazie Portogallo. Grazie Qatar. Il sogno è stato bello finché è durato. Ora, spero che il tempo sia un buon consigliere e permetta a ciascuno di trarre le proprie conclusioni”. Le conclusioni della Federazione portoghese sono subite arrivate ed hanno portato all’esonero di Fernando Santos. Il Portogallo è ora al lavoro sul nuovo CT e, come raccontato da Calciomercato.it, in cima alla lista c’è Josè Mourinho. Un impegno contemporaneo Roma-Portogallo è da scartare per Mourinho, e qualsiasi tipo di cambiamento dovrebbe passare per una trattativa con i Friedkin. Lo ‘Special One’, infatti, è legato ai giallorossi fino al giugno 2024.

Portogallo, spunta anche la candidatura di van Gaal

Oltre al portoghese, come raccolto da Calciomercato.it, anche Paulo Sousa è un nome attenzionato dai massimi vertici della federazione. Ma non solo.

Nelle ultime ore si è parlato anche di van Gaal, che è libero dopo l’addio all’Olanda. Il tecnico, sottolinea la stampa lusitana, vive da anni in Portogallo insieme alla moglie e non ha chiuso la porta all’ipotesi di un approdo in panchina: “Sono di nuovo in pensione adesso ma ascolterò la proposta se dovessero chiamarmi. Di più non posso dire”. Viste le difficoltà nell’arrivare a Mourinho, la Federazione potrebbe presto virare su van Gaal.