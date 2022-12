Juve-Milan colpo di scena: UFFICIALE, ha rescisso

Dopo le voci dei giorni scorsi è arrivata anche la notizia ufficiale: Isco non è più un calciatore del Siviglia. Lo spagnolo è stato accostato spesso anche alla Serie A

L’approdo a Siviglia a parametro zero della scorsa estate sembrava essere il nuovo punto di svolta della carriera di Isco, che ha lasciato il Real Madrid dopo una lunga militanza durata circa nove anni.

Nella capitale spagnola il fantasista ex Malaga ha vinto di tutto: dalla Liga alla Champions passando il Mondiale per Club. Non sempre è stato protagonista, anche a causa di svariati infortuni, ma il classe 1992 ha spesso attirato l’attenzione di diversi club italiani nel corso degli anni. Dal Milan alla Juventus, l’ex Madrid ha sempre goduto di grande stima anche se nelle ultime annate nella capitale iberica è finito troppo spesso nel dimenticatoio. A zero al Siviglia ha tentato il rilancio ma la situazione della squadra non lo ha favorito. Un gol e tre assist in 19 partite ed attriti nelle scorse settimane che hanno fatto da preludio all’epilogo di oggi. Dopo i rumors dei giorni scorsi è infatti arrivata la rescissione di Isco con gli andalusi.

Calciomercato, UFFICIALE: arriva la rescissione di Isco col Siviglia

È durata appena una manciata di mesi l’avventura di Isco a Siviglia. Alla luce delle recenti vicende le parti si sono ufficialmente separate.

Il contratto è stato risolto consensualmente come evidenziato da una nota della società: “Il Siviglia FC e il calciatore Isco Alarcón hanno concordato di rescindere il contratto che univa le due parti da quando il giocatore del Malaga è entrato a far parte della Nervionense la scorsa estate dopo aver terminato la sua avventura al Real Madrid. Isco ha disputato un totale di 19 partite ufficiali in biancorosso, suddivise in 12 gare de LaLiga Santander, sei in Champions League e una in Copa del Rey. Ha segnato un gol, contro l’FC Copenhagen in competizioni europee, e ha distribuito tre assist”.

Il club ha quindi augurato il meglio per la carriera di Isco che ora è svincolato ed a caccia di una nuova avventura. Un affare a costo zero che potrebbe stuzzicare tutti tra Italia ed estero.