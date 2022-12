Prima un acquisto e poi la cessione: la Juventus si rinforza

La Juventus, al netto di quelli che possono essere i pensieri di campo del momento, è al lavoro anche per ciò che concerne il calciomercato. Un giovane spagnolo stuzzica ma serve anche un altro passo

Sotto i riflettori ci finisce spesso la Juventus, che dal terremoto all’interno del cda ha attirato l’attenzione anche per le vicende extra campo. Ciononostante, archiviato il Mondiale, proprio il pallone presto ricomincerà a rotolare senza dimenticare una sessione di calciomercato alle porte.

Le tematiche si intrecciano per il club piemontese, che in campo lavora agli ordini di Massimiliano Allegri per riallacciare il nodo in campionato dopo le sei vittorie di fila che hanno preceduto la sosta. Al di fuori del terreno di gioco, il mese di gennaio porterà in dote anche la riapertura del calciomercato, con annessa possibilità di andare a rimpinguare l’organico del tecnico livornese. Nello specifico va tenuta d’occhio la fascia destra difensiva che da tempo registra potenziali necessità. Al netto di Karsdorp, in uscita dalla Roma, in ottica futura la Juventus osserva anche il talentuoso Ivan Fresneda, classe 2004 di proprietà del Real Valladolid.

Calciomercato Juventus, piace il giovane Fresneda: al Valladolid serve prima un sostituto

Fresneda lo scorso anno ha debuttato in prima squadra, nella sfida di Copa del Re contro il Betis mentre a settembre di questa stagione è arrivato anche l’esordio in Liga, dove ha collezionato finora sei presenze.

Si tratta di un terzino destro di spinta e qualità tecnica, che ha chiaramente ampi margini di miglioramento e tutto un futuro davanti a se da esplorare. Accostato anche timidamente a Inter e Milan in Spagna, Fresneda è principalmente nell’occhio della Juventus. Come anticipato il mese scorso da Calciomercato.it la volontà del laterale madrileno e del suo entourage è quella di fare il salto in un club di rilievo già al termine della stagione. Il contratto con il club di Ronaldo il Fenomeno è in scadenza a giugno 2025 con una clausola risolutiva al suo interno. La Juve può comunque trattare al ribasso rispetto ai 30 milioni attuali col club iberico che però ha la necessità di reperire un sostituto prima di un eventuale via libera alla cessione.

In questo caso spicca il profilo di Stefan Medina che in Spagna avvicinano al Valladolid, e che potrebbe stuzzicare la società di Ronaldo. Si tratta di un laterale colombiano con esperienza completamente differente rispetto ad un giovane da formare come Fresneda e con una valutazione inferiore ai 4 milioni di euro. Il terzino di Evigado gioca nel Monterrey ed ha già messo anche a referto due gol in stagione. Qualora il Valladolid dovesse reperire un altro terzino ecco Fresneda potrebbe anche partire.