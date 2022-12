“Cercano l’accordo”: Zidane-Juve travolti, sta succedendo adesso

La notizia forte delle ultime ore è la possibilità che Zinedine Zidane torni alla Juve nel prossimo futuro. Nuova indiscrezione in diretta

La Juve è arrivata a un momento cruciale della sua storia. I bianconeri sono alle prese con un vero e proprio terremoto giudiziario, diretta conseguenza dell’inchiesta Prisma.

Intanto, la necessità di ottenere risultati importanti sul campo resta, e da gennaio la squadra di Massimiliano Allegri dovrà galoppare parecchio per cercare di rimontare sul Napoli e tentare di conquistare anche l’Europa League. I rumors sul futuro di Zinedine Zidane restano, perché Didier Deschamps alla fine potrebbe restare sulla panchina della Francia e, quindi, l’ex Real Madrid potrebbe tornare in auge per la Juve. Un’ipotesi di cui ha parlato nei dettagli il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ Davide Palliggiano ai microfoni di TV PLAY: “E’ una suggestione e un’idea, anche perché non ci sono tante squadre in cui vedere Zidane l’anno prossimo. La priorità è la nazionale francese, che però sta cercando un accordo con Deschamps per il rinnovo. Il ct vorrebbe arrivare al prossimo Mondiale con la nazionale, mentre pare che la Federcalcio voglia offrirgli un biennale. Probabilmente vuole un quadriennale anche con un certo aumento, per lo spessore raggiunto forse guadagna anche poco anche se sono dieci anni che non allena un club”.

Zidane alla Juve, poche alternative ai bianconeri

Un importante ostacolo per Zidane resta il fatto che non parli alla perfezione l’inglese, o almeno non come vorrebbe.

A tal proposito, Palliggiano ha detto a chiare lettere: “Se Deschamps prolunga con la Francia, Zidane deve trovarsi una squadra e facendo delle ipotesi le squadre che può allenare sono poche, in Inghilterra non ci sono grandi squadre particolarmente interessate e dovrebbe imparare l’inglese”. Anche Spagna e Bundesliga, al momento, non sembrano ipotesi percorribili per Zidane, con il Bayern Monaco che non pare interessato.