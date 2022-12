Inzaghi ritrova Lukaku: trampolino con vista Napoli. Dumfries ai box

L’Inter attesa dall’amichevole contro la Reggina. Simone Inzaghi ritrova Lukaku: test per il belga in vista della ripresa del campionato e del big match con il Napoli

Quarta e penultima amichevole per l’Inter prima del ritorno in campo ufficiale in campionato, con la squadra di Simone Inzaghi che incrocerà la Reggina del fratello Pippo domani pomeriggio al ‘Granillo’.

Test utile per affinare la condizione e ritrovare qualche nazionale reduce dal Mondiale, come ad esempio l’attesissimo Romelu Lukaku. Il centravanti belga deve subito mettersi alle spalle una Coppa del Mondo deludente e in generale una prima parte di stagione che lo ha visto per lunga parte ai box a causa dell’infortunio muscolare alla coscia. L’ex Chelsea negli ultimi giorni ha svolto un lavoro mirato e aveva saltato il match di Siviglia per migliorare la forma fisica. Adesso servono minuti nelle gambe, con ‘Big Rom’ pronto per giocare un ampio spezzone di gara nell’amichevole contro i calabresi di di Filippo Inzaghi. L’obiettivo di Lukaku è chiaro: presentarsi nelle migliori condizioni possibili per il big match del 4 gennaio contro il Napoli a San Siro e strappare una maglia da titolare nell’attacco nerazzurro.

Inter, c’è sempre il Chelsea di mezzo: futuro in bilico per Lukaku e Dumfries

Il belga contenderà una maglia da titolare a Dzeko, ma i due potrebbero anche guidare l’attacco interista se Lautaro Martinez non dovesse essere al top dopo le fatiche del trionfo Mondiale con la maglia dell’Argentina.

Per il momento l’attenzione dell’Inter e di Lukaku è concertata solo sul campo e del futuro a Milano del centravanti classe ’93 se ne parlerà più avanti con il Chelsea. La dirigenza di Viale della Liberazione vuole delle garanzie sulla tenuta fisica del bomber e approfondirà i discorsi sulla permanenza in nerazzurro nei prossimi mesi con il club londinese. A far parlare di sé in chiave mercato è inoltre Denzel Dumfries, che potrebbe essere il sacrificato sull’altare del bilancio e dell’attivo da 60 milioni dell’Inter la prossima estate.

Il nazionale orange non lascerà la Serie A a gennaio, mentre in vista di luglio la partita è tutta aperta. Dumfries piace sempre a Chelsea e Bayern Monaco, già sulle tracce dell’ex PSV Eindhoven la scorsa estate. Marotta valuta il laterale destro tra 45 e i 50 milioni di euro e punta a registrare una plusvalenza da oltre 40 milioni, considerando che a fine stagione Dumfries sarà a bilancio a circa 8 milioni. Intanto non verrà rischiato nel match contro la Reggina: l’olandese deve smaltire un piccolo fastidio che si porta dietro dal Mondiale e resterà ad Appiano Gentile per allenarsi.