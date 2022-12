Maxi offerta giallorossa: Icardi ‘condanna’ l’Inter

Icardi e l’Inter tornano a incrociare il loro destino, ma questa volta non direttamente. Spunta la maxi offerta per il club nerazzurro

Il calcio è fatto di giri immensi, di amori e tradimenti e di chiusure, di mancati ritorni. Sicuramente la storia tra Mauro Icardi e l’Inter si è chiusa, probabilmente senza più possibilità di tornare insieme.

Eppure, il destino sta mettendo nuovamente di fronte, ma stavolta non in maniera diretta, Maurito e i nerazzurri. Sullo sfondo, però, resta un calciatore molto importante per gli equilibri dell’Inter e di Simone Inzaghi: stiamo parlando di Edin Dzeko. A fine stagione, l’ex Roma avrà 37 anni e il suo contratto con la Beneamata è in scadenza a fine stagione. L’Inter, però, non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare un calciatore con le sue qualità ed è pronta ad affondare il colpo per trattenerlo a Milano. Le cose, però, potrebbero non essere così semplici, perché altri club sono pronti a inserirsi per il bomber bosniaco e, in particolare, bisogna prestare particolare attenzione agli interessi dalla Turchia. Secondo quanto riporta ‘Inter Live’, infatti, il Galatasaray sta guardando con grande attenzione al futuro di Dzeko per sostituire Icardi, in prestito dal PSG. Un intreccio che vede l’Inter nel mezzo, con i nerazzurri che potrebbero essere privati di un calciatore fondamentale per le rotazioni di Inzaghi. E c’è di più, perché i turchi sono pronti a mettere sul piatto una cifra decisamente alta pur di ingaggiare l’ex bomber della Roma.

Il Galatasaray si mette in mezzo per il rinnovo di Dzeko: l’Inter resta ottimista

Del futuro di Dzeko se ne parla tanto anche in Bosnia e anche in questo caso in ottica Galatasaray.

Secondo il portale ‘SportSport’, i giallorossi sono pronti a mettere sul piatto un triennale da 5 milioni a stagione per anticipare l’Inter e completare l’ingaggio dell’attaccante. Un’offerta decisamente più alta rispetto a quella nerazzurra, che comunque non ha nessuna intenzione di perdere l’attaccante. La Beneamata resta comunque ottimista per la firma dell’ex Wolfsburg e Manchester City, a prescindere dai tentativi che potrebbero arrivare dalla Turchia. E Inzaghi ne sarebbe assolutamente felice.