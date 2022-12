Roma, doppio allarme per Mourinho: le condizioni di Pellegrini e Smalling

Prima vittoria in Portogallo per la Roma, ma dall’amichevole con il Casa Pia scatta il doppio allarme per Mourinho

Dopo la deludente sconfitta contro il Cadiz nella prima amichevole in Portogallo, la Roma torna a vincere contro il Casa Pia. Uno striminzito 1-0 firmato da El Shaarawy che dà sicuramente indicazioni importanti a Mourinho in vista della ripresa della stagione contro il Bologna il prossimo 4 gennaio. Sicuramente una delle cose che emerge dalla partita di ieri è che i giallorossi sono indietro in quanto a forma fisica. L’altra è che a livello realizzativo si continua a faticare e non poco.

Se tra i lati positivi c’è il ritorno alla vittoria, tra quelli negativi c’è sicuramente il doppio infortunio di Pellegrini e Smalling. Il capitano giallorosso è stato costretto a lasciare il campo dopo mezz’ora, mentre il difensore ha terminato la partita perché l’infortunio è arrivato nei minuti finali e ha stretto i denti. Problemi per due titolarissimi che fanno inevitabilmente scattare l’allarme in casa Roma in attesa degli accertamenti.

Roma, allarme Pellegrini e Smalling: filtra ottimismo in attesa delle visite

Manca sempre meno alla ripresa della stagione, con la Roma che il prossimo 4 gennaio affronterà il Bologna in un Olimpico come sempre stracolmo di tifosi giallorossi. Nel frattempo la squadra di Mourinho prepara il ritorno in campo in Portogallo, ad Albufeira, dove tra due giorni giocherà l’ultima amichevole contro gli olandesi del Waalwjik. Ieri contro il Casa Pia è arrivata la prima vittoria, con un retrogusto però amaro.

Infatti, Lorenzo Pellegrini e Chris Smalling sono usciti dal campo con qualche problema che ha fatto scattare l’allarme per Mourinho. Per il capitano della Roma si tratta di una forte contusione alla tibia, che però sembrerebbe non essere nulla di grave, solo grande spavento. Mentre per il difensore inglese si tratta di una distorsione alla caviglia sinistra, che lo ha visto uscire dal campo dolorante. Ma anche Smalling sembrerebbe non preoccupare. Domani dovrebbero essere effettuati i controlli di rito, ma per entrambi non sembrerebbe essere nulla di grave in vista della ripresa del campionato.