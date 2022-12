Milan, Maldini pensa al colpo gratis a giugno: ma c’è un dilemma

Il Milan ragiona sulle prossime mosse di mercato, guardando anche all’estate: un parametro zero tenta Maldini, ma con molte incognite

Due settimane alla ripartenza del campionato di Serie A, con un Milan campione d’Italia in carica determinato a dare battaglia nel 2023 e a rilanciarsi nella corsa scudetto, sfidando non solo il Napoli capolista ma anche le altre contendenti.

I rossoneri di Pioli si preparano alla seconda parte della stagione, sperando di arrivare nella migliori condizione al primo appuntamento ufficiale, quello del 4 gennaio in casa della Salernitana. Parallelamente, la società ragiona anche sulle mosse di mercato per gennaio, ma non soltanto su quelle. La sensazione è che i rossoneri si faranno trovare pronti per eventuali occasioni che dovessero presentarsi, ma che, in assenza delle suddette, potrebbero restare anche con la rosa attuale, della quale il tecnico è soddisfatto. Tengono banco soprattutto le trattative ‘interne’. Il Milan, come raccontato da Calciomercato.it, è vicinissimo al rinnovo di Bennacer. Oltre naturalmente a prepararsi a un nuovo ‘round’ per quanto riguarda quello di Leao. In chiave di mercato in entrata, Maldini e Massara ragionano già in prospettiva per l’estate. E dato che il mantra societario è proseguire con gli investimenti sostenibili, occhio al mercato dei parametri zero, uno dei quali torna d’attualità.

Milan, tentazione Naby Keita in estate: due ‘problemi’ per i rossoneri

Tra i profili che vengono monitorati con attenzione, c’è quello di Naby Keita. Il centrocampista guineano, classe 1995, difficilmente rinnoverà con il Liverpool e a fine stagione non bisognerà spendere soldi per il suo cartellino.

Dell’interessamento del Milan per Naby Keita si era già parlato sulle pagine di Calciomercatoweb.it. Il suo ciclo con la squadra di Klopp sembra giunto al termine. Ma ci sono aspetti su cui riflettere e che potrebbero rendere l’operazione difficilmente sostenibile. Non soltanto il contratto del giocatore che è piuttosto oneroso (da circa 7 milioni e mezzo di euro a stagione, almeno rifacendosi alle cifre attuali), ma anche le sue condizioni fisiche. Keita è sempre stato soggetto a diversi infortuni muscolari, e in questa stagione non ha ancora esordito, di fatto, in gare ufficiali, con un altro stop che si è aggiunto a quello di fine agosto.