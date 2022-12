Operazione e tre mesi di stop: Juve-Milan, scatta il blitz di mercato

Le ultime dalla Spagna coinvolgono il calciomercato di Juventus e Milan. Un accordo può arrivare già a gennaio, ecco tutti i dettagli

Mondiale finito, ora sarà soprattutto calciomercato da qui alla fine di gennaio. Nel mezzo la ripresa dei campionati europei, condizionati dai movimenti in entrata e in uscita della finestra invernale. A sua volta condizionata da diversi fattori, uno di questi gli infortuni. E proprio un infortunio potrebbe porre fine all’avventura in Serie A di un calciatore della Juventus di Massimiliano Allegri. Oppure del Milan di Pioli.

Bianconeri e rossoneri difficilmente saranno protagonisti nel mercato di riparazione. Perlomeno non sul fronte acquisti, perché su quello cessioni qualcosa potrebbe accadere. E le ultime notizie che giungono dalla Spagna possono indirizzare il tutto in tal senso. Nello specifico da Siviglia, con il comunicato ufficiale che spazza via ogni dubbio.

Il club andaluso dove è tornato l’ex Ds della Roma Monchi, ha ufficializzato i forfait di Marcao e Delaney. Due forfait pesanti. Il centrocampista danese dovrà stare ai box per due mesi a causa di “una distorsione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro“. Sorte peggiore è capitata al difensore brasiliano, nel passato anche recente obiettivo di Roma e Napoli.

Siviglia, Marcao sarà operato venerdì: almeno tre mesi di stop

Per lui almeno tre mesi di stop per via di una “lesione fibrillare al bicipite femorale della gamba destra”. Il ventiseienne ex Galatasaray “sarà operato venerdì a Madrid“.

Il serio infortunio accorso a Marcao, che Monchi ha preso in estate per circa 12 milioni di euro, potrebbe obbligare lo stesso ex Ds giallorosso a tornare sul calciomercato alla ricerca di un sostituto.

Calciomercato Juventus e Milan: Rugani o Kjaer per rimpiazzare Marcao

Monchi potrebbe anche ‘guardare’ in Serie A per il sostituto del classe ’96 di Londrina. Nella fattispecie in casa bianconera, da cui è in uscita Daniele Rugani. Allegri avrebbe già dato il suo ok alla cessione del ventottenne di Lucca, che ha ancora un altro anno e mezzo di contratto con ‘La Vecchia Signora’.

Ma il Siviglia potrebbe pure indirizzarsi verso il Milan, per provare a riportare in Andalusia Simon Kjaer, all’attivo 64 presenze con la maglia ‘Rojiblancos’. Il 33enne danese ha perso centralità nelle gerarchie tattiche di Pioli e l’idea di un ritorno al ‘Sanchez-Pizjuan’ potrebbe affascinarlo.