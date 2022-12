Calciomercato Juventus, clausola a prezzo stracciato: preso subito

La Juventus, insieme ad altri club importanti, segue con attenzione il profilo di una giovane pedina molto interessante: clausola bassissima

C’è grande curiosità di assistere al ritorno in campo della Juventus. I bianconeri vengono da sei successi consecutivi in Serie A, con i quali hanno chiuso la prima parte di stagione. Tra l’altro, tutte vittorie senza subire gol dagli avversari (Inter compresa), a dimostrazione di come i bianconeri abbiano ritrovato compattezza ed equilibrio.

Due aspetti fondamentali per quanto concerne il lavoro di Massimiliano Allegri, sempre estremamente attento a questo tipo di dettagli. Pare che il tecnico livornese abbia finalmente individuato la cura, anche se ora sarà chiamato a tenere distanti i suoi calciatori dalle voci sulla società riguardanti l’ormai nota inchiesta Prisma. Compito assai arduo, a maggior ragione considerando l’ampio distacco dal Napoli capolista (dieci punti). L’allenatore ex Milan, dal canto suo, spera di poter recuperare in fretta un certo Paul Pogba: se in forma, il francese potrebbe dare la svolta alla mediana bianconera.

D’altronde, avrebbe dovuto cambiare lui il volto del centrocampo della ‘Vecchia Signora’, ma a causa dell’infortunio al menisco non ha ancora disputato una gara ufficiale dal suo ritorno in quel di Torino. Nonostante le problematiche giudiziarie, inoltre, non è comunque da escludere che il club di Exor possa intervenire sul calciomercato in entrata durante la finestra di gennaio. E la dirigenza ragione pure in prospettiva, anche magari direttamente per la prossima estate. Sappiamo, infatti, quanta attenzione dedichi la Juventus ai giovanissimi calciatori di grande talento, che potrebbero diventare campioni in futuro.

Clausola bassa nel contratto di Chiarodia: c’è anche la Juventus

È il caso, ad esempio, di Fabio Chiariodia, difensore centrale classe 2005 (17 anni compiuti lo scorso 5 giugno) di proprietà del Werder Brema, club che milita in Bundesliga. Italo-tedesco nato a Oldenburg, Chiarodia è considerato uno dei migliori prospetti in circolazione nel suo ruolo.

Tant’è che alcuni club importanti hanno messo da tempo gli occhi su di lui: oltre alla Juve, il gioiellino piace pure a Chelsea e Bayer Leverkusen. Come riferisce ‘Deichstube.de’, il giocatore potrebbe partire a un prezzo davvero conveniente. Visti i numerosi interessi nei suoi confronti, infatti, il Werder Brema è stato ‘costretto’ ad inserire nel contratto di Chiarodia una clausola rescissoria bassa, dal valore di un milione di euro. Il talento, per giunta, è stato convocato dal CT dell’Italia Roberto Mancini, che desidera osservarlo nel ritiro del 21 e 22 dicembre a Firenze. Vedremo se la Juventus più avanti proverà ad affondare il colpo e battere la concorrenza.