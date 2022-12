Salta tutto con l’Inter: ecco lo sgambetto dell’amico

Il difensore centrale è vicinissimo alla firma a costo zero con l’Atletico Madrid del Cholo Simeone per la prossima stagione

Il countdown sta per scadere: mancano solamente due settimane alla ripresa del campionato italiano. Dopo il successo dell’Argentina nella finale dei Mondiali di Qatar contro la Francia, tutte le attenzioni sono comprensibilmente rivolte nuovamente alla Serie A e al calciomercato invernale.

L’Inter, dopo l’ultima amichevole pareggiata in Spagna contro il Betis per 1-1, dovrà disputare altri due test prima del match ufficiale del prossimo 4 gennaio a San Siro contro il Napoli. In attesa di ritrovare gli ultimissimi nazionali entro la fine dell’anno, dagli olandesi a Brozovic e Lautaro Martinez, il lavoro ad Appiano Gentile prosegue spedito con l’obiettivo di recuperare ancora qualche infortunato e soprattutto di riportare in condizione Romelu Lukaku.

Fuori dal campo, invece, a tenere banco è ovviamente il rinnovo di Milan Skriniar. L’Inter ha formulato un’ultimissima proposta al rialzo cercando di avvicinarsi alle richieste fatte dall’entourage. Entro la fine del 2022, dunque, è attesa una prima risposta importante. Qualora non si arrivasse ad un accordo, il rischio sarebbe quello di perdere il centrale slovacco al termine dell’attuale stagione a costo zero, a causa della scadenza del contratto.

Calciomercato Inter, si allontana Soyuncu: vicina la firma con l’Atletico Madrid

A prescindere da quello che sarà il futuro di Milan Skriniar, negli ultimi tempi l’Inter ha osservato diversi profili per la difesa di Simone Inzaghi.

Tra questi, sin dalla scorsa estate, la dirigenza ha messo gli occhi addosso a Caglar Soyuncu. Anche il centrale turco, di proprietà del Leicester, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e potrebbe non rinnovare con gli inglesi. Dopo qualche timido contatto dei mesi precedenti, il club nerazzurro sembra però aver momentaneamente accantonato il difensore nella speranza di blindare prima Skriniar.

Una strategia che, come riportato dal diario ‘Marca’, avrebbe favorito il sorpasso definitivo dell’Atletico Madrid. In Spagna sono infatti convinti che il Cholo Simeone abbia già raggiunto un accordo con il difensore per il trasferimento gratis il prossimo giugno. Nonostante ciò, per accelerare i tempi, i ‘colchoneros’ potrebbero anche tentare di anticipare l’ingaggio già a gennaio pagando con un maxi sconto il cartellino al Leicester.