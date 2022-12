Messaggio a Lukaku e sfida Scudetto: Marotta ha già le idee chiare

Inter, le parole di Beppe Marotta ai microfoni di Sky non passano affatto inosservate. Ecco quanto riferito.

Si prospetta una seconda parte di stagione assolutamente scoppiettante per l’Inter, con la compagine nerazzurra che vuole recuperare terreno dalle prime della classe e lanciare il proprio guanto di sfida al Napoli capolista.

Per i nerazzurri sarà però necessario ritrovare quella continuità di rendimento che nel primo scorcio di stagione soltanto a tratti si è intravista. In occasione della cena natalizia Beppe Marotta e Zhang hanno rilasciato interviste importanti ai microfoni di Sky, in cui hanno fatto il punto della situazione in casa Inter, svelando i prossimi obiettivi. Il primo a prendere la parola è stato Marotta, che ha toccato vari argomenti:

STORIA INTER – “Mi permetto di dire che l‘Inter è nella storia del calcio mondiale. Il palmares è ricco, e chiaramente tocca a noi gestire questo momento. Vogliamo farlo nel migliore dei nodi, e ci aspettiamo che il 2023 possa portarci quel trofeo che invece è mancato nel 2022. Il nostro club deve essere ambiziosa, un motivo di orgoglio e non di superbia. Dovremo essere competiti, e cercare di ottenere un grande risultato al cospetto del Napoli. Siamo felici per Lautaro e Correa.”

LUKAKU – “Romelu ama l’Inter, l’abbiamo capito trascorrendo con lui giorni interi. Ora è alle prese con questo fastidio muscolare, ma credo si sia ristabilito in pieno. Deve ritrovare la giusta condizione, ma ci aspettiamo cose importante da lui.

Inter, Zhang non ha dubbi: l’annuncio del presidente

A fargli eco è stato poi Zhang, che per certi aspetti ha ricalcato le parole di Marotta:

“Vogliamo vincere tanti trofei: è bello essere qui dopo gli anni di pandemia. Ogni stagione l’ambizione dell’Inter è vincere. Non c’è nessun dubbio, vogliamo lottare per vincere titoli.”

LAUTARO – “Sono veramente molto felice per Lautaro, ha ricevuto molte critiche. Lo abbiamo visto crescere step by step, siamo molto soddisfatti di lui, avendolo visto crescere e maturare e scalare questa montagna.

LUKAKU – “Ci aspettiamo che migliorino tante cose anche per Lukaku, si impegna ogni giorno.