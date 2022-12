Enzo Fernandez in Serie A: ‘O Jogo’ svela il nuovo club

Enzo Fernandez è l’ultimo gioiello argentino consacratosi al Mondiale in Qatar. Anche la big di Serie A sul miglior giovane del torneo

Lanciato dal CT Scaloni dopo il ko con l’Arabia Saudita, Enzo Fernandez ha guidato il centrocampo dell’Argentina diventando anche il miglior giovane del Mondiale.

A solo 21 anni l’ex River Plate, acquistato dal Benfica, si è consacrato come uno dei migliori centrocampisti sul panorama internazionale e fa già gola ai top club europei. “Dio mi ha fatto un dono: essere qui e vincere un Mondiale per il mio Paese. Tutta la mia famiglia mi sta guardando, non lo dimenticherò mai”, è stato il primo commento a caldo del classe 2001 dopo il trionfo in Qatar. E l’ex Albiceleste Zabaleta non ha dubbi: “Sono davvero contento della sua titolarità. È stato molto bravo, è uscito dalla panchina ed è stato uno dei migliori giocatori dell’Argentina. Ha solo 21 anni ma è già a un livello fantastico col Benfica. Penso che la prossima estate andrà sicuramente in un grande club”. Fernandez sembra insomma destinato molto presto ad un top club europeo, e stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato ci starebbe pensando anche una big italiana.

Calciomercato, anche l’Inter su Enzo Fernandez

Secondo quanto riportato da ‘O Jogo’, c’è già la fila per Enzo Fernandez: il quotidiano portoghese cita Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Arsenal e l’Inter. Anche il club nerazzurro avrebbe sondato l’entourage del giocatore, cercato in passato da Juventus e Milan. Tuttavia, si profila un’asta internazionale e il cartellino del centrocampista ha già raggiunto una valutazione di almeno 40 milioni di euro.