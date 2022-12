Mou in allarme: fasciatura sotto al ginocchio e cambio obbligato

Apprensione nella Roma nel corso dell’amichevole in Portogallo contro il Casa Pia: sostituzione per un problema fisico

La Roma gioca in Portogallo la sua seconda amichevole di preparazione alla seconda parte di stagione. Dopo il ko contro il Cadice, i giallorossi di Mourinho affrontano il Casa Pia, formazione quinta nel campionato portoghese.

Un test importante per valutare le condizioni di una squadra che nella prima fase di campionato ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, anche negli uomini chiave. La sfortuna non sembra aver abbandonato la Roma, visto quanto accaduto nel primo tempo del match di questa sera: Mourinho è stato costretto alla sostituzione dopo un problema fisico.

Il calciatore vittima di infortunio è Lorenzo Pellegrini: il capitano capitolino ha abbandonato il terreno di gioco al 32′ del primo tempo. Il centrocampista si è fatto male dopo un intervento a centrocampo, con un avversario che lo ha toccato da dietro. Uscito per farsi curare, Pellegrini è rientrato in campo con una fasciatura sotto al ginocchio sinistro. Il tentativo di continuare a giocare però è fallito con il calciatore costretto a uscire (al suo posto è entrato Matic).

Forte contusione alla tibia per Pellegrini la prima diagnosi che arriva direttamente dal Portogallo dopo la sostituzione.

Bisognerà aspettare le prossime ore per capire realmente cosa si è fatto il centrocampista e se Mourinho potrà continuare a contare su di lui subito oppure servirà un periodo di stop per superare il problema accusato. Intanto la squadra giallorossa è ancora impegnata in campo e ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di El Shaarawy arrivata al 34′.

Quella di questa sera è la seconda amichevole dell’insolito ritiro invernale della Roma: i capitolini resteranno ad allenarsi in Portogallo fino al 22 dicembre quando è in programma la terza partita contro gli olandese del RKC Waalwijk, decimi in campionato. Poi ci sarà il ritorno in Italia con l’attesa per il rientro dei Nazionali: l’ultimo a rimettere piede a Trigoria sarà il campione del mondo Paulo Dybala, protagonista nella finale realizzando uno dei calci di rigore che hanno consegnato il titolo iridato all’albiceleste.