Avviso al Milan e messaggio svelato: “Ho parlato con Lautaro”

Agli Italian Sport Awards, in diretta sul canale di Tv Play, si è parlato anche di Milan e Lautaro Martinez, fresco vincitore del Mondiale

Manca sempre meno alla ripresa del campionato di Serie A, che avverrà il prossimo mercoledì 4 gennaio. Il Mondiale è terminato e, dopo un breve periodo di vacanza, sarà già tempo di rituffarsi a pieno sugli impegni relativi al calcio giocato. Subito un big match da copertina, con Inter e Napoli che si sfideranno faccia a faccia fra le mura di San Siro.

Molto più semplice, almeno sulla carta, la partita della Juventus: i bianconeri, infatti, dovranno superare l’ostacolo Cremonese, dando continuità ai sei successi consecutivi – senza subire gol – accumulati prima della pausa per la prestigiosa competizione qatariota. Situazione simile per quanto concerne il Milan, che aprirà le danze della sedicesima giornata sfidando la Salernitana targata mister Davide Nicola. Importante mettere immediatamente a referto un risultato positivo, motivo per cui non bisogna assolutamente sottovalutare la truppa granata. E a proposito, quest’oggi – a margine degli Italian Sport Awards – ha parlato il portiere dei campani Luigi Sepe, intervenuto anche ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play. Commento, per cominciare, sulla Serie A e l’obiettivo salvezza: “Dobbiamo continuare a fare ciò che abbiamo fatto fino ad ora. Quest’anno è diverso rispetto all’anno scorso, stavolta abbiamo iniziato bene. Sarà difficile, ma ce la metteremo tutta“. Non poteva mancare, poi, una battuta sulla parata straordinaria del collega Emiliano Martinez su Kolo Muani: “Tanta fortuna e bravura“.

Candreva a Tv Play: “Ho fatto i complimenti a Lautaro per il Mondiale”

Nel corso dell’evento, sempre a Tv Play, si è espresso pure Antonio Candreva, che ha avvisato il Milan in vista della prossima gara: “Ci stiamo preparando al meglio per l’inizio del campionato, sappiamo che affronteremo una grande squadra“.

L’esterno intende proseguire il buon percorso intrapreso: “Siamo partiti bene, ora siamo tornati e vogliamo continuare in questo modo“. Infine, Candreva rivela di aver mandato un messaggio a Lautaro Martinez, fresco vincitore della Coppa del Mondo con l’Argentina. I due, come noto, sono stati compagni di squadra all’Inter: “Gli ho fatto i complimenti. Ora è diventato Campione del Mondo e si tratta di un grande traguardo per lui“.