Inzaghi in ansia, tre giocatori a rischio per Napoli

Archiviato il Mondiale con la vittoria dell’Argentina sulla Francia, ora i club possono tornare al lavoro con le rose (quasi) al completo. E in casa Inter sono attesi due rientri fondamentali per la sfida contro il Napoli

Il Mondiale è finito e ora gli occhi sono tutti puntati sul campionato di Serie A che riprenderà il 4 gennaio. In casa Inter c’è un po’ di preoccupazione perché la gara che (ri)aprirà le danze è contro il Napoli, primo in classifica, su cui bisogna recuperare necessariamente qualche punto se si vuole ancora competere per lo scudetto.

Romelu Lukaku non è ancora pronto, anche se il belga scalpita per tornare in campo e dare il suo preziosissimo contributo. Ma c’è un altro giocatore la cui assenza potrebbe pesare molto nella sfida contro i partenopei. Marcelo Brozovic, che con la sua Croazia ha appena conquistato il terzo posto al Mondiale e ora è pronto a dedicarsi totalmente ai nerazzurri.

Il croato è atteso ad Appiano Gentile dopo Santo Stefano, anche perché con i problemi che l’Inter ha in attacco Simone Inzaghi il 4 gennaio potrebbe proporre un leggero cambio modulo e passare dal solito 3-5-2 al 3-5-1-1, che ha già sperimentato nel corso di queste amichevoli, con Mhkytarian alle spalle dell’unica punta. A questo punto, impossibile rinunciare a Brozovic a centrocampo accanto a Barella e Calhanoglu.

Inzaghi ha ancora a disposizione molto tempo per lavorare con i suoi, capire come gestire i rientri dal Mondiale e gli infortunati. L’allenatore piacentino è molto ancorato al suo modulo, ma a mali estremi… e chissà che così non capisca che la sua Inter può giocare in modi differenti, diventando addirittura più pericolosa e meno prevedibile per gli avversari. In ballo ci sono un altro scontro diretto, dopo l’unico vinto contro l’Atalanta prima della sosta, e uno scudetto.

Inter, è allarme in attacco per il Napoli: le ultime

Insomma, in attacco l’unica certezza al momento sembra essere Edin Dzeko, che sulla carta d’identità ha scritto “37 anni”. Joaquin Correa non è mai stato in condizione. E non è una novità dell’ultimo periodo, non lo è mai stato dal suo arrivo lo scorso anno in nerazzurro. Lautaro Martinez si è appena laureato campione del Mondo con la sua Argentina e tornerà tardi dalle vacanze. Romelu Lukaku, come abbiamo già detto, non è ancora al 100% ma si spera che queste due settimane prima dell’inizio del campionato possano aiutarlo a recuperare. I tifosi e San Siro lo attendono, ormai da troppo. Alla ripresa c’è il Napoli e Inzaghi non sa ancora su chi potrà contare in attacco.