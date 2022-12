Scambio o mega offerta: Theo Hernandez verso l’addio al Milan

Il Milan riaccoglie Theo Hernandez e Giroud dopo il sogno Mondiale svanito per un soffio e solo ai calci di rigore. Il primo tra i due rossoneri rischia di tornare in auge in ottica calciomercato

Si è concluso con una finalissima spettacolare il Mondiale in Qatar che ha visto trionfare l’Argentina di Lionel Messi ai danni della Francia di un Kylian Mbappe mai domo e capace di mettere a referto una tripletta.

Serata clamorosa sotto ogni punto di vista e che si è risolta solamente con l’epilogo crudele dei calci di rigore che ha consegnato alla selezione di Scaloni quella coppa che mancava dai tempi di un certo Diego Armando Maradona. Ora è tempo di pensare al presente e al prossimo futuro con i club nuovamente protagonisti, visto un restart non particolarmente lontano. Gli inizi di gennaio sono alle porte e il Milan è pronto a ricominciare l’inseguimento al Napoli capolista. Giroud e Theo Hernandez sono gli ultimi a fare ritorno dopo aver giocato, e non bene, la finale da titolari con annesso nervosismo per la sostituzione in merito all’attaccante. Il focus però stavolta è sul laterale mancino che potrebbe tornare n auge in ottica futura per Maldini e soci.

Calciomercato Milan, il PSG torna alla carica: non ha dimenticato Theo Hernandez

Il valore di Theo Hernandez, autore di un gol in semifinale contro il Marocco, è sotto gli occhi di tutti. Una crescita esponenziale da quando è arrivato a Milano dal Real Madrid, e che lo ha portato ad essere uno dei migliori al mondo nel ruolo.

Uno status che porta il milanista inevitabilmente anche a finire nel mirino di altre big. Nello specifico, secondo quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’ il PSG è ancora a caccia di un terzino sinistro di rilievo con il desiderio di Al Khelaifi che sarebbe proprio quello di prelevare Theo Hernandez. Il Paris aveva già provato in passato prima di ingaggiare Nuno Mendes che continua a non convincere. Per la prossima estate sarebbe quindi un’opzione preferenziale, nel caso in cui il Real Madrid non lanciasse un assalto con annesso intreccio con Mendy che potrebbe finire proprio nel mirino dello stesso Milan, in uno scambio di maglia, o del PSG. Ad ogni modo per meno di 60 milioni Hernandez non si muoverà da San Siro.