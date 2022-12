Asse caldo tra Juventus e Roma: scambio di prestiti come soluzione

Asse calcio tra Juventus e Roma, che potrebbero trovare una soluzione in chiave calciomercato grazie a uno scambio di prestiti a gennaio

La ripresa del campionato è ormai alle porte, così come l’apertura della sessione invernale di calciomercato. In casa Juventus inevitabilmente continua a essere centrale l’argomento inchiesta Prisma, ma la dirigenza bianconera nel frattempo si muove anche per portare alla corte di Massimiliano Allegri i rinforzi necessari per la seconda parte di stagione.

In casa Roma invece continua a tenere banco la rottura tra José Mourinho e Rick Karsdorp in chiave calciomercato. L’olandese in uscita dalla capitale continua a essere uno degli osservati speciali della Juventus per la corsia destra difensiva. Così l’asse tra Torino e Roma potrebbe infuocarsi con una soluzione che accontenterebbe entrambe le parti, ovvero uno scambio di prestiti.

Calciomercato Juventus, scambio di prestiti con la Roma: Karsdorp per De Sciglio

Il futuro di Rick Karsdorp continua a essere una grana da risolvere per la Roma in questo calciomercato invernale che sta per aprirsi. La rottura tra Mourinho e l’olandese è profonda, anche se al momento si è arrivati a una ‘pace armata’ con il terzino che prima si è allenato a Trigoria e poi è stato convocato per il ritiro in Portogallo.

La Roma vorrebbe vendere il giocatore a titolo definitivo a gennaio, ma trovare un acquirente che sborsi almeno 10 milioni sicuramente non sarà semplice. Sulle sue tracce continua a esserci anche la Juventus, con il quale potrebbe scaldarsi l’asse. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i due club potrebbero trovare una soluzione con uno scambio di prestiti proprio tra Karsdorp e Mattia De Sciglio. Una soluzione che farebbe contento Mourinho, perché riuscirebbe a sostituire subito l’olandese senza ricorrere al mercato, e Allegri perché avrebbe il suo rinforzo per la fascia. Il nodo ovviamente sarebbe quello di convincere la Roma a lasciar partire Karsdorp in prestito, senza l’inserimento almeno di un diritto di riscatto. Vedremo se questa potrà essere la soluzione giusta per sbloccare la partenza di Karsdorp a gennaio per la Roma e se la Juventus riuscirà a mettere a segno così il primo colpo.