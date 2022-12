Spogliatoio in rivolta, devono venderlo: dalla finale alla Juventus

E’ stato tra i protagonisti della finale, ora però lo spogliatoio è in rivolta: lo vendono e la Juventus può approfittarne

C’è anche un pizzico di Juventus in vetta al mondo. Paredes e Di Maria i due bianconeri che hanno vinto il Mondiale con la maglia dell’Argentina.

Un’Argentina che ha dovuto faticare non poco per avere la meglio della Francia in una delle finali più belle nell’intera storia del mondo del calcio. Un’appassionante girandola di emozioni che hanno tenuti tutto con il fiato sospeso con il gran finale della lotteria dei rigori che ha consacrato Messi tra i migliori di sempre dando un grande dispiacere all’altro fuoriclasse della serata, quel Kylian Mbappe capace di segnare quattro volte (tre durante la partita più un calcio di rigore), tenendo in piedi la Francia praticamente da solo.

Ma dietro ai due fuoriclasse c’erano due Nazionali in cui di talento non ne mancava di certo. Ed è proprio ad uno di questi talenti ‘mondiali’ che pensa la Juventus per rinforzare il proprio attacco. Dalla finale al bianconero, la pista torna di moda all’improvviso.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Dembele

E’ Ousmane Dembele il calciatore che potrebbe essere costretto a cambiare squadra nei prossimi mesi dopo la finale (purtroppo per lui persa) contro l’Argentina. L’attaccante è legato al Barcellona fino al 2024 ma in casa blaugrana sono pronti a cederlo in caso di offerta allettante.

Una ipotesi che troverebbe grande consenso anche all’interno dello spogliatoio blaugrana. Stando a quanto riferisce ‘elnacional.cat’, infatti, il francese non è ben visto da diversi compagni di squadra. Tutto nasce dallo stipendio percepito dal calciatore, troppo elevato secondo il parere di alcuni calciatori del Barça. Una situazione che ha creato un po’ di malcontento soprattutto in quei giocatori che hanno deciso di rinunciare a parte dello stipendio per aiutare il club in un momento di difficoltà.

Ecco perché la cessione, anche senza rinnovo, potrebbe essere la soluzione giusta per rinsaldare il gruppo. A quel punto Dembele sarebbe ceduto al miglior offerente e, in vista della prossima stagione, la Juventus è pronta a farsi avanti, approfittando della situazione.