Thuram-Inter, l’annuncio scatena i tifosi: “Ci vediamo presto”

L’attaccante francese ha solamente sfiorato la vittoria del Mondiale in Qatar in seguito alla sconfitta in finale

Lanciato in campo al posto di un deludente Giroud a cinque minuti dalla fine del primo tempo per dare un segnale alla squadra, Marcus Thuram si è conquistato uno spazio importante nella finalissima contro l’Argentina, persa solamente ai rigori dalla sua Francia.

Un Mondiale fatto di alti e bassi per l’attaccante del Borussia M’Gladbach che a fine stagione andrà in scadenza di contratto con i tedeschi. Un futuro tutto da scrivere per il francese, che non sembra affatto intenzionato a rinnovare e che potrebbe addirittura rendersi protagonista di un trasferimento il prossimo gennaio. In Italia non mancano di certo i club interessati al suo cartellino, dall’Inter alla Juventus.

Ma non solo, perché anche in Europa, il centravanti nato a Parma negli anni in cui il padre Lilian vestiva la maglia dei gialloblù, è stimato da diversi top club. Tra questi di recente si è parlato ad esempio di Bayern Monaco, Atletico Madrid e Newcastle, società sicuramente molto importanti che sul piano economico potrebbero dare del filo da torcere sia ai nerazzurri che ai bianconeri.

Calciomercato Inter, arriva l’assist dell’ex Lazaro per Thuram: “Ci vediamo presto”

Tornando indietro nel tempo, va ricordato che nell’estate 2021 – appena prima dello sciagurato infortunio – l’Inter aveva praticamente in pugno il centravanti francese per rimpiazzare l’addio di Romelu Lukaku.

A causa del ko improvviso rimediato da Thuram con il Borussia e a fronte dell’urgenza per Simone Inzaghi, il club nerazzurro aveva abbandonato comprensibilmente la pista con i tedeschi per accelerare l’acquisto del Tucu Correa, pupillo del tecnico alla Lazio. Un affare sfumato solamente nella pratica, visto che il francese non è mai andato via dai pensieri dei dirigenti interisti.

Una trattativa che l’Inter vorrebbe riprendere a costo zero per la prossima estate, nella speranza che a gennaio non arrivino offerte per il trasferimento a titolo definitivo per strapparlo alla concorrenza. Un indizio in tal senso lo ha lanciato Valentino Lazaro, ex compagno di Thuram al Borussia che su ‘Instagram’ ha commentato così l’ultima foto dai Mondiali postata dal francese: “Fiero di te, ci vediamo presto”.

L’esterno in prestito al Torino è ancora di proprietà dell’Inter e, con il commento in italiano, ha fatto scatenare l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri.