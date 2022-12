Marotta show, il bianconero firma a zero

Marotta prepara il prossimo colpo a parametro zero: occhi sul big bianconero. L’indiscrezione e tutti i dettagli

“Le opportunità vanno colte ma non penso che ce ne saranno che possano fare al nostro caso. Questo è un gruppo competitivo per raggiungere i nostri obiettivi”.

In vista del calciomercato invernale, Beppe Marotta si è espresso così sulla strategia della sua Inter. La priorità per la dirigenza nerazzurra è al momento il rinnovo di Milan Skriniar e Edin Dzeko: “Dzeko? Non penso che possa finire come con Perisic, ha dimostrato di voler rimanere con noi e merita il rinnovo, visto che è un grandissimo professionista, molto attaccato alla maglia. – ha affermato l’amministratore delegato – Ha il vizio del gol e questa cosa deve essere tenuta in considerazione. Al momento opportuno avvieremo i contatti per il prolungamento. Il nostro desiderio è quello ma poi ci deve essere una volontà esplicita da parte del calciatore”. Va recuperato e ritrovato anche Romelu Lukaku: “L’infortunio è stato imprevisto e imprevedibile, voleva tornare in fretta in forma anche per il Mondiale ma dobbiamo restare cauti. Non ci deve essere uno stress competitivo, quello agonistico porta a tanti infortuni. Spero possa tornare il più in fretta possibile, spero proprio dal 4 gennaio”. In vista dell’estate, invece, gli occhi sono sempre puntati anche sulle possibili occasioni a parametro zero.

Calciomercato Inter, obiettivo Pereyra a parametro zero

Secondo quanto riportato da ‘Il Giorno’, l’ultima idea dell’Inter tra i parametri zero è il bianconero, ma dell’Udinese, Roberto Pereyra. Il centrocampista argentino in forza nel club friulano, ex Juventus, con alle spalle anche un’esperienza in Premier League, non ha ancora trovato un accordo con l’Udinese per il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno. Non è ancora escluso che possa prolungare, ma il ‘Tucumano’ potrebbe tentare un’ultima grande esperienza con la maglia di una big. Pereyra è un profilo che piace alla dirigenza dell’Inter soprattutto per la sua duttilità. A liberare una casella per l’ex Juve potrebbe essere Gagliardini, anche lui in scadenza di contratto, e ai saluti in casa nerazzurra. Staremo a vedere.