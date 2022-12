Scatta l’allarme Calhanoglu: tris di pretendenti da urlo

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe presto rappresentare un problema per l’Inter. Ecco qual è la situazione per il centrocampista turco

L’Inter deve pensare al presente, che è rappresentato dal calciomercato di gennaio e della Serie A che sta per riprendere dopo un Mondiale che ha portato in dote ottime notizie per Lautaro Martinez, nuovo campione del mondo.

Allo stesso tempo, però, gli occhi della dirigenza della Beneamata guardano anche più in prospettiva, perché la situazione contrattuale di Hakan Calhanoglu non lascia affatto tranquilli. L’ex Milan, arrivato a parametro zero proprio dai rossoneri alla società nerazzurra, è un profilo che ha affinato il suo gioco agli ordini di Simone Inzaghi. Ora la Beneamata ha in casa un calciatore completo. È vero, le sue prestazioni sono fatte spesso di alti e bassi, ma il turco ha acquisito la capacità di giocare indifferentemente da interno di centrocampo e davanti alla difesa. E non ha di certo dimenticato come si fa il trequartista. Da regista puro, però, è stato veramente una sorpresa, tanto che adesso, per qualità e duttilità, ha attirato le attenzioni di diverse big internazionali. Il contratto di Calhanoglu con l’Inter scadrà a giugno del 2024, una data che non è affatto lontana e che impone ai nerazzurri attente riflessioni sul futuro.

Hanno messo nel mirino Calhanoglu: corsa a tre per l’assalto all’Inter

Intanto, ‘fichajes.net’ ha passato in rassegna le squadre che vogliono l’ex Milan e sono pronte a dare l’assalto al centrocampista nel prossimo futuro.

In prima fila, c’è il Siviglia che non sta giocando la sua migliore stagione, ma vuole rinforzarsi proprio con Calhanoglu in quella zona di campo. Gli spagnoli, con cui si sposerebbe alla perfezione, non sono gli unici ad aver segnato sul taccuino il nome del centrocampista dell’Inter. Ci sono, infatti, Bayern Monaco e Manchester United. Club di caratura internazionale che potrebbero interessare particolarmente il turco. Vedremo come andrà a a finire, ma ora la necessità dell’Inter è quella di accelerare per blindare il titolarissimo di Inzaghi con il rinnovo. Altrimenti, l’addio a Milano stavolta potrebbe davvero essere un’opzione concreta.