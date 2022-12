Marotta mette sul tavolo 12 milioni e lo prende a gennaio: Juve ‘sistemata’

L’Inter più vicina al primo colpaccio di gennaio per l’attacco: già preso anche il sostituto, Marotta supera la Juve

La ripresa del campionato si avvicina sempre di più, con poco più di quindici giorni alle prime gare del 2023. La Serie A, nel giorno della finale del Mondiale in Qatar, continua a prepararsi nei vari ritiri e soprattutto ha già cominciato a tessere le fila del mercato invernale.

Ogni big è alle prese con i rispettivi problemi o pensieri di mercato o interni. Nella Roma c’è la questione Karsdorp, ma anche quella Mourinho e Portogallo. Lo Special One, almeno per il momento, non sarà sulla panchina della nazionale e intanto l’olandese è tornato in gruppo. Il Milan cerca rinforzi soprattutto in attacco, la Juventus deve necessariamente puntellare le fasce e non a caso ha messo nel mirino alcuni giocatori, che fanno comodo pure all’Inter. Ma Marotta continua a monitorare tante occasioni e in tutti i reparti, anche perché nei prossimi mesi andranno risolte alcune questioni. Vedi Skriniar, Lukaku e non solo. Intanto, però, in attacco la dirigenza nerazzurra sembra sempre più vicina a centrare un grande colpo. E già a gennaio.

Calciomercato, Thuram arriva subito all’Inter: cifre e dettagli

Il nome che orbita da tempo è sempre quello di Marcus Thuram. Nell’estate del 2021 era praticamente un giocatore dell’Inter, c’erano tutti gli accordi. Poi è arrivato l’infortunio che lo ha tenuto fuori diverso tempo e ha portato i nerazzurri a virare su Correa. L’argentino però non è stato l’investimento ideale considerando prezzo e rendimento, per cui l’arrivo del figlio d’arte sarebbe sostanzialmente solo rimandato. Thuram ha il contratto in scadenza col Gladbach nel 2023, in estate andrà via a zero. Ma i tedeschi sono pronti a lasciarlo andare anche a gennaio: come riporta la ‘Bild’, il suo addio si consumerà già nelle prossime settimane. Quindi dopo il Mondiale che si è concluso pochi minuti fa con la vittoria dell’Argentina di Messi. Non solo, perché secondo il quotidiano tedesco l’Inter sarebbe sempre in pole e anche la cifra sarebbe già fissata: 12 milioni di euro.

Per i nerazzurri sarebbe un grande affare, anche in ottica estiva, visto che Marotta si sarebbe portato già avanti con il lavoro. E batterebbe la concorrenza della Juventus, oltre che di Bayern e Napoli, accostata negli ultimi giorni. Thuram non resterà al Borussia, che al contrario è già pronto a fare a meno di lui: “Siamo preparati a tutto, abbiamo un piano e possiamo reagire in qualsiasi momento. Ovviamente abbiamo già sondato altri terreni, è abbastanza normale”, ha detto il direttore sportivo Roland Virkus. Il nome designato per sostituire Thuram sarebbe il nazionale croato under 21 Dion Drena Beljo, dell’NK Osijek. Il giocatore 20enne costerebbe 6,5 milioni.