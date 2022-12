Rateizzazioni al calcio, il senatore rilancia: “Dialogo aperto con Lotito”

Il dott. Guido Liris ha commentato gli ultimi aggiornamenti sul tema delle rateizzazioni al calcio

Uno dei temi più dibattuti delle ultime settimane intorno al mondo del calcio, anche a causa del lunghissimo stop del campionato per via dei Mondiali di Qatar 2022, ha riguardato la materia delle rateizzazioni delle tasse per i club di Serie A e non solo.

Un discorso particolarmente delicato sul quale pochi giorni fa, durante il Question Time della Camera, si è pronunciato il Ministro dello Sport Andrea Abodi, smorzando sul nascere possibili entusiasmi. Argomento che su Calciomercato.it era stato affrontato anche con il Senatore Matteo Renzi nel corso del collegamento in diretta su TV Play.

Questo pomeriggio, intervenuto per qualche minuto live su Twitch, il collega in Senato del leader di Italia Viva – il dott. Guido Liris – è tornato sulla questione delle rateizzazioni già trattata con grande coinvolgimento con il presidente della Lazio, Claudio Lotito: “Ho conosciuto da vicino le realtà professionistiche e dilettantistiche. Come Assessore regionale ho dovuto intraprendere delle misure per aiutare le società sportive, perché sono state molto penalizzate. Io credo molto allo sport, con Lotito abbiamo parlato di questo“.

Serie A, il Senatore Liris apre: “Rateizzazioni per tutti i soggetti”

Ai nostri microfoni, Liris ha raccontato perfettamente la dura realtà vissuta da società di diverso livello nell’era post Covid: “Abbiamo parlato della sospensione delle tasse durante il periodo Covid e di come potesse essere difficoltoso per le stesse che in quel momento avevano anche gli stadi chiusi, con delle difficoltà maggiori che rispetto ad altre realtà dovevano compensare nell’immediato”.

Nonostante la chiusura netta di Abodi, il senatore ha invece prospettato la formula della rateizzazione delle tasse da versare allo stato come strumento prezioso da consegnare in mano alle società sportive e non solo, per cercare di superare un momento di grande compressione economica anche a causa della riduzione dei ricavi per tante realtà.

Questa la chiosa di Liris in diretta: “E’ evidente che questo crea dei problemi importanti per queste realtà, che potevano accedere a delle facilitazioni in termini di rateizzazione per le loro tasse sospese. In questo caso la misura che era stata messa in campo mi sembrava giusta, anche perché non era rivolta solo allo sport, ma a tutti i soggetti”.