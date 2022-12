Il Chelsea paga la clausola: cambia il futuro di Leao

Il club londinese sta per mettere a segno un super colpo di mercato in vista della prossima estate

Sono giorni molto importanti in casa Milan per quanto riguarda il futuro di Rafael Leao. L’attaccante portoghese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2024 con i rossoneri, nonostante gli sforzi della dirigenza negli ultimi mesi.

Lo scorso novembre era stato Paolo Maldini ad aggiornare le trattative con l’ex Lille, spiegando: “Si ragiona da mesi se non da anni. Quando sarà il momento ci si incontrerà, quando bisognerà prendere una decisione si prenderà. L’idea era di chiudere prima del Mondiale, soprattutto per il calciatori che sono andati al Mondiale come Leao, ma questo non è stato possibile”.

Insomma, un rinnovo non semplice da portare avanti per diversi motivi. Innanzitutto per le richieste molto elevate da parte dell’entourage del portoghese, ma anche per i numerosi top club europei pronti a presentare un’offerta faraonica al Milan. Tra questi, secondo gli ultimissimi aggiornamenti di calciomercato, potrebbe tirarsi indietro il Chelsea. I ‘Blues’ stanno infatti per portare a termine un’operazione di primo livello in entrata che potrebbe chiudere momentaneamente le porte all’ingaggio di Leao.

Calciomercato Milan, il Chelsea chiude l’affare Nkunku: pagheranno la clausola

Quella tra il Chelsea e Christopher Nkunku è una trattativa che va avanti da diversi mesi.

L’attaccante francese di proprietà del Lipsia avrebbe già svolto le visite mediche in gran segreto lo scorso settembre per firmare con i ‘Blues’. Stando a quanto aggiunto nelle scorse ore da ‘Footmercato’, il club di Todd Boehly avrebbe deciso di pagare la clausola rescissoria da oltre 60 milioni di euro per aggiudicarsi il talento transalpino.

Un trasferimento che potrebbe avere ripercussioni positive sul futuro di Rafa Leao. E’ noto infatti che tra i principali estimatori dell’attaccante del Milan ci sia da tempo proprio il Chelsea. Considerata la valutazione da oltre 100 milioni di euro che i rossoneri fanno del portoghese, non sarà semplice riuscire ad imbastire un’altra operazione importante. E’ vero che per caratteristiche parliamo di calciatori diversi, ma – in attesa del rinnovo del contratto – il suo futuro sembra essere saldo in maglia rossonera.