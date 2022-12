Ancelotti lo ‘scarica’: dal Mondiale sbarca direttamente al Milan

Si apre uno spiraglio per il Milan: è fuori dai piani di Ancelotti, dal Qatar può sbarcare direttamente a Milanello

Carlo Ancelotti può regalare un prezioso assist al Milan. Da buon ex, il tecnico del Real Madrid può trasformarsi in prezioso alleato per la formazione rossonera.

Partiamo da Madrid, dove Florentino Perez ha piani importanti per la prossima stagione. Dopo aver chiuso l’acquisto del baby talento brasiliano Endrick (arriverà nel 2024 quando compirà la maggiore età), il club spagnolo punta anche ai talenti che già militano in Europa. In particolare Ancelotti avrebbe due nomi in cima alle sue preferenze: Jude Bellingham ed Enzo Fernandez. Non profili semplici da prendere considerando il costo e la grande concorrenza che c’è su di loro.

Ecco perché Ancelotti è pronto anche ad una cessione importante pur di rendere più facile arrivare ad uno dei due. L’indiziato ad andare via è uno e può far gola al Milan che proprio a centrocampo ha la necessità di intervenire visto che l’addio di Kessie non è stato coperto.

Calciomercato Milan, assist di Ancelotti per il colpo Mondiale

Così, stando a quanto riportato da ‘diariogol.com’, Ancelotti sarebbe pronto a cedere Camavinga pur di arrivare ad uno tra Bellingham e Enzo Fernandez.

Una idea che trova anche il parere favorevole del calciatore, attualmente impegnato con la Francia nella preparazione alla finale mondiale, che in quest’anno e mezzo a Madrid non è riuscito a conquistarsi lo spazio atteso.

Camavinga così sarebbe disposto ad andare via per avere la possibilità di avere un maggior minutaggio e continuare il suo percorso di crescita. Un percorso che potrebbe trovare terreno fertile proprio a Milano, sponda rossonera. Società che punta molto sui giovani e che ha bisogno di un calciatore con le caratteristiche del francese per sistemare il proprio centrocampo. Una idea che potrebbe far capolino tra la dirigenza milanista che ovviamente dovrebbe poi trovare la sponda del Real e la giusta intesa economica. Camavinga un anno e mezzo fa è stato acquistato per circa trenta milioni di euro, il Milan potrebbe pensare ad un prestito con riscatto poi da valutare.