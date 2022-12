L’Inter può attendere, ha scelto il Bayern Monaco

L’Inter non ha tra le priorità quella di trovare immediatamente un erede di Handanovic e l’obiettivo nel mirino sceglie il Bayern Monaco

La stagione per i club sta per ripartire. Dopo la lunga sosta per il Mondiale, che terminerà domenica con la finale tra Francia e Argentina, sia i campionati nazionali che le competizioni europee riprenderanno da gennaio. L’Inter come primo impegno avrà il big match contro il Napoli, sfida subito importante per il proseguo della stagione.

Pochi giorni prima però aprirà il calciomercato invernale, dove per un mese i nerazzurri avranno l’opportunità di trovare rinforzi per la rosa. Tra le priorità di Beppe Marotta però al momento non ci sarebbe quella di trovare un erede di Samir Handanovic, il cui contratto scadrà a fine stagione. Per questo motivo uno degli obiettivi nel mirino interista potrebbe scegliere come destinazione immediata il Bayern Monaco, alla ricerca di un sostituto di Neuer dopo l’infortunio.

Calciomercato Inter, Sommer si allontana: si inserisce il Bayern Monaco

Il futuro di Samir Handanovic sembrerebbe essere sempre più lontano dall’Inter. Onana ormai ha superato nelle gerarchie di Simone Inzaghi il portiere sloveno, che inoltre ha il contratto in scadenza a fine stagione con i nerazzurri.

Il prolungamento del contratto dell’estremo difensore classe ’84 sembrerebbe non essere ancora in programma per la dirigenza nerazzurra. Nel frattempo però si cerca il possibile erede del portiere. Tra i profili messi nel mirino ci sarebbe quello di Yann Sommer, portiere del Borussia Monchengladbach che ha giocato il Mondiale in Qatar tra i pali della Svizzera. Per l’Inter però trovare un erede di Handanovic non sarebbe una priorità e dunque il portiere svizzero potrebbe trovare subito una nuova sistemazione. Infatti secondo quanto riportato da ‘Sky.de’, il Bayern Monaco starebbe pensando anche a Sommer per sostituire Neuer, che ha già finito la stagione dopo l’infortunio alla gamba. Anche il portiere svizzero ha il contratto in scadenza nel 2023 con il club tedesco e al momento non avrebbe accordi con altri club. Dunque il Bayern Monaco potrebbe anticipare tutti prendendo già a gennaio il portiere classe ’88.