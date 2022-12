Tonfo Roma: brutta sorpresa in Portogallo per Mourinho

La Roma vola in Portogallo e arriva la prima brutta sorpresa per José Mourinho: tonfo giallorosso nella prima amichevole

Dopo la tournee in Giappone la Roma lascia nuovamente la capitale e vola in Portogallo per un altro ritiro prima della ripartenza della stagione. Due settimane di pausa e poi da lunedì i giallorossi sono tornati ad allenarsi a Trigoria, ritrovando anche Rick Karsdorp per la prima volta dopo la rottura con Mourinho, con l’olandese che è stato anche convocato per l’Algarve.

Proprio in Portogallo il futuro José Mourinho al momento è il tema principale. Infatti il tecnico della Roma è il nome preferito dalla Federazione portoghese per la panchina della Nazionale lusitana. Si è parlato anche di un possibile doppio impegno tra Roma e Nazionale per lo ‘Special One’, che al momento sembrerebbe difficile. Nel frattempo i giallorossi in Algarve hanno disputato la prima delle tre amichevoli in programma ed è arrivata una sonora sconfitta.

Roma-Cadice 0-3, giallorossi al tappeto e Vina espulso

Prima amichevole amara per la Roma in Portogallo. I giallorossi in Algarve affronteranno tre amichevoli e la prima contro il Cadiz termina con una sonora sconfitta per 0-3. Mourinho per il primo tempo sceglie l’attacco titolare con Pellegrini, Zaniolo e Abraham, lasciando spazio a qualche seconda scelta, ma soprattutto proponendo dal primo minuto anche Karsdorp.

Il primo tempo complica subito la strada della Roma, con Alcaraz che in area di sinistro dopo venti minuti supera Svilar e porta avanti gli spagnoli. Determinante poi l’espulsione di Vina per un duro fallo a centrocampo (forse esagerato il rosso diretto). Nella ripresa Mourinho cambia ben otto giocatori su undici e dopo una timida reazione giallorossa arriva il raddoppio di Bogonda per gli spagnoli. Nei minuti finali il bomber Negredo fa sprofondare la Roma con il gol del definitivo 0-3. Una sconfitta in amichevole che sottolinea il momento non positivo dei giallorossi, che nei prossimi giorni affronteranno le altre due amichevoli in programma, prima contro il Casa Pia e poi contro gli olandesi del Waalwijk, sperando in un risultato diverso da quello incassato questa sera.