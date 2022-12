Juve-Inter non finisce mai: doppia sanzione UFFICIALE

La partita dello scorso 6 novembre tra Juve e Inter continua a lasciare delle scorie. È arrivata la doppia sanzione ufficiale

Juve e Inter si sfidano di continuo, in un dibattimento che non ha tempo e non ha fine, è semplicemente questione di modi di vedere il calcio e di filosofia, prima ancora che di pallone in sé e per sé.

La partita dello scorso 6 novembre ha visto i bianconeri prevalere sui nerazzurri, lasciando l’amaro in bocca in tutti i tifosi della Beneamata. Quella stessa sfida continua a portare in dote diversi problemi per i milanesi. Oggi, infatti, è arrivata la comunicazione ufficiale dalla FIGC di una doppia multa a Edin Dzeko e all’Inter proprio per gli eventi di quel derby d’Italia. Nella nota, in relazione al bomber bosniaco, si legge che, ha violato “l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in occasione della gara Juventus-Inter valida per la 13^ giornata del Campionato Nazionale Serie A Tim della stagione sportiva in corso, tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare rivolto in segno di sfida verso i sostenitori della squadra avversaria“. La sanzione corrisponde a una multa di 5mila euro.

Non solo Dzeko, ammenda da 5mila euro anche per l’Inter

All’Inter non è andata meglio, dato che anche i nerazzurri sono stati puniti con la stessa ammenda prevista per il loro attaccante.

Secondo quanto si legge nella nota il provvedimento è arrivato “per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato all’epoca dei fatti Sig. Edin Dzeko”.