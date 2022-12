“Il Milan a vita”: arriva l’annuncio che fa felici i tifosi

“Il Milan a vita”: arriva l’annuncio che fa felice Pioli e tutti i tifosi. Le dichiarazioni del big rossonero

“Se crediamo nella rimonta scudetto? Mi chiedo semmai il contrario: perché non dovremmo farlo. Siamo fiduciosi per due motivi. Primo, perché non si sono ancora giocate oltre la metà delle partite, ci sono tantissimi punti a disposizione. Secondo, perché questo Milan è davvero forte”.

Così Sandro Tonali carica il suo Milan in una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Dalla rimonta scudetto al calciomercato, partendo dal futuro di due big in bilico come Bennacer e Leao: “Ismael è fondamentale per noi, non ho altri aggettivi. Lo trovi ovunque, corre per tutti e in più alza il livello qualitativo delle giocate. Io per primo mi sento agevolato se lo vedo al mio fianco, mi rende tutto più facile. Mi auguro con tutto il bene del mondo che resti”.

E su Leao: “Ha caratteristiche e un ruolo diverso, ma è certamente un fenomeno. La sua storia è un po’ come la mia: ora deciderà lui cosa fare. Posso solo dire che la sta vivendo serenamente. Non entro nella sua testa, non oriento le sue scelte: lui sa qual è la cosa migliore da fare. Prenda la decisione migliore per lui prima che per noi”. Dal futuro dei compagni di squadra al suo: “Certamente voglio rimanere il più a lungo possibile. Se me lo chiedete oggi dico anche per tutto il resto della mia storia. Ma per lanciarsi in promesse del genere è troppo presto, nella nostra carriera non conta solo la voglia, incidono tanti altri fattori: la salute, gli infortuni, la famiglia. È impossibile fare previsioni così a lungo termine”.

Calciomercato Milan, Tonali giura fedeltà

“Dipende da tanti aspetti, tanti particolari, il valore della squadra. È una domanda che va fatta stagione per stagione – ha concluso l’ex Brescia riguardo al proprio futuro – Quest’anno risponderei di sì. Ma impossibile prevedere 15-20 anni di carriera”.

“Il centrocampista più forte in circolazione? Domanda difficile… Non lo direi mai. Il livello dei centrocampisti da noi è alto. Oggi Barella e Jorginho sono più avanti di me, hanno maggiore esperienza. – chiosa Tonali – In generale l’Inter ha una mediana di altissimo livello, la Juve anche. Il Milan, pure. E noi vogliamo migliorarci ancora”.