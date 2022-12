Calciomercato Juve e Milan, incredibile via vai: effetto domino immediato

Calciomercato, addio ad una condizione: lo scenario potrebbe dunque essere nuovamente favorevole per Juventus, Roma e Milan

La sessione invernale di calciomercato potrebbe riservare diverse novità soprattutto per le big di Serie A, a caccia di rinforzi importanti per esaudire le richieste dei propri allenatori.

Si prospetta una campagna trasferimenti nella quale per forza di cose si cercherà di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno. La lista degli esuberi dei top club in giro per l’Europa potrebbe schiudere soluzioni interessanti sotto questo punto di vista. Non può essere definito un separato in casa Marcel Sabitzer, centrocampista austriaco in forza al Bayern Monaco. Il feeling tra l’ex Lipsia ed il club bavarese, però, non è sbocciato nei modi e nei tempi auspicati. Già accostato a diversi club italiani, il suo profilo potrebbe ritornare in auge nel corso delle prossime settimane per svariati motivi.

Calciomercato, così Sabitzer lascia il Bayern: che occasione per le italiane!

Come riferito da Kicker, infatti, la permanenza di Sabitzer al Bayern Monaco è tutt’altro che scontata.

Il grosso punto interrogativo sul futuro del centrocampista in Baviera è riconducibile all’acquisto ormai definito da parte dei Campioni di Germania uscenti di Konrad Laimer. L’innesto del mediano del Lipsia chiaramente potrebbe avere delle conseguenze immediate sul minutaggio di Sabitzer. A quel punto, un suo addio ai bavaresi non sarebbe affatto un’ipotesi utopistica.

Quali sono i club italiani che potrebbero essere stuzzicati da quest’intreccio? Il Milan e la Juventus, ad esempio. Complice la partenza ormai sempre più quotata di Rabiot, i bianconeri devono per forza di cose puntellare il proprio centrocampo con l’acquisto di una mezzala forte fisicamente a capace di giganteggiare. Sabitzer, però, si sposerebbe molto bene anche nel centrocampo del Milan di Pioli, soprattutto se il rinnovo di Bennacer dovesse continuare a vivere quella fase di stallo che ormai si trascina dietro da diverse settimane. Da non trascurare poi neanche la candidatura della Roma, con i giallorossi che avevano già provato ad intavolare dei contatti nei mesi scorsi, salvo poi decidere di virare su altri obiettivi. Futuro ancora in divenire: che sia arrivato il momento propizio per lo sbarco di Sabitzer in Serie A?