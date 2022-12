Scelta fatta: il colpo Mondiale è della Juve

L’attaccante sta trascinando la Francia in Qatar con prestazioni che lo riportano ad alti livelli

Qualora vi fosse bisogno di ulteriori conferme, uno dei calciatori più in forma del Mondiale ieri sera ha tolto gli ultimissimi dubbi sul suo conto. L’attaccante francese, tra i migliori in campo contro il Marocco, sembra essere tornato in una condizione esaltante.

Il Mondiale in Qatar, oltre ai tanti talenti che ha messo in vetrina, sta avendo il merito di restituire al calcio un giocatore di altissima qualità e raffinatezza come Griezmann. Lanciato da Didier Deschamps in un ruolo intermedio tra centrocampo e attacco, il centravanti di proprietà dell’Atletico Madrid sembra aver ritrovato il passo di un tempo in una squadra che aveva bisogno del suo lavoro anche di quantità tra i reparti.

Dopo essere tornato in prestito lo scorso anno nella capitale spagnola, lasciandosi alle spalle un biennio deludente in maglia Barcellona, il francese è stato riscattato circa due mesi fa dai ‘colchoneros’ firmando un nuovo contratto con scadenza al 30 giugno 2026. Pupillo di Simeone, Griezmann difficilmente si lascerà sfuggire l’Atletico dopo aver tanto combattuto per tornarci da protagonisti, ma chissà che proprio l’esperienza del Mondiale non possa stravolgere ancora una volta il suo futuro.

Calciomercato Juventus, deciso il colpo Griezmann: concorrenza stracciata

Leader e trascinatore dell’attacco della Francia insieme a Mbappé e Giroud, Griezmann questa mattina è stato inserito nel sondaggio di Calciomercato.it.

Tra i protagonisti annunciati della finale che si giocherà domenica pomeriggio alle 16.00 in Qatar tra Argentina e Francia – escludendo gli ‘intoccabili’ Messi, Mbappé e Julian Alvarez – l’attaccante dell’Atletico Madrid è quello che più di ogni altro i tifosi vorrebbero vedere in Serie A.

L’operazione Griezmann alla Juve, infatti, è stata la più votata dagli utenti di Twitter che fatto schizzare l’affare al 48,3%. Alle spalle del francese ha raccolto il 24,1% dei voti Nahuel Molina all’Inter, altro calciatore in grande spolvero con l’Argentina in questa coppa del mondo. Ad occupare gli ultimi due posti sono stati invece De Paul e Pavard: il trasferimento dell’ex Udinese al Milan è stato scelto dal 19% dei votanti, mentre il terzino francese alla Juve non è andato oltre l’8,6% delle preferenze.