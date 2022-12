Milan, cifre raddoppiate: UFFICIALE il rinnovo

Il club rossonero mette a segno un importante colpo. L’annuncio è arrivato in mattinata: ecco il comunicato

E’ una giornata importante per il Milan. Il club rossonero – attraverso i propri canali – ha annunciato un nuovo prolungamento contrattuale. I tifosi del Diavolo sono chiaramente in attesa dei rinnovi di Rafael Leao, Ismael Bennacer e Olivier Giroud, ma in mattinata è arrivata un’altra comunicazione che non può non far piacere.

Come si legge sul sito ufficiale del club, AC Milan e Emirates annunciano in data odierna il rinnovo della loro lunga partnership. Emirates continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri, proseguendo un proficuo rapporto di collaborazione che dura da oltre 15 anni. L’iconico logo “Fly Better” di Emirates continuerà ad essere presente sulle maglie della Prima Squadra maschile in tutte le gare stagionali. Oltre alla prestigiosa sponsorizzazione sulle maglie, l’accordo continuerà a includere la preminente presenza del marchio Emirates all’interno dello stadio San Siro, nel settore destinato all’hospitality e in ambito ticketing, oltre a ulteriori diritti di marketing.

Si rafforza, dunque, una partnership che dura ormai da oltre 15 anni. Una partnership che si arricchisce e che porterà nelle casse del Diavolo più del doppio di quanto percepito fino a questo momento. Il Milan, infatti, ha incassato annualmente sui 15 milioni di euro. Adesso, con il nuovo accordo, si arriverà a superare i 30 milioni, con i bonus. Un grande balzo in avanti che certifica la crescita della squadra rossonera, dentro e fuori dal campo.

Milan, ora i rinnovi dei calciatori

Ora toccherà alla parte sportiva mettere a segno i colpi sperati dai tifosi. I rinnovi di Rafael Leão e Ismael Bennacer stanno togliendo il sonno ai sostenitori del Diavolo.

Con la conclusione delle vacanze, post Mondiali, il Milan proverà a premere il piede sull’acceleratore con l’entourage del portoghese, forte della volontà del calciatore di rimanere in rossonero. Ma sullo sfondo resta il Chelsea, che non ha ancora mollato l’idea di mettere le mani su Leao. Insidia inglese, con Liverpool e Arsenal su tutte, anche per il centrocampista. Il cambio di procuratore, non ancora ufficializzato, non sta certo aiutando la trattativa. Decisamente più semplice il rinnovo di Olivier Giroud. Si attende il suo ritorno in Italia per mettere nero su bianco.