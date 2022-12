Allegri è preoccupato: ancora problemi per la Juve

Sono settimane complicate per la Juventus che si avvicina al restart del campionato di Serie A con diverse incognite da risolvere. Al netto dei problemi extracampo, Allegri dovrà ritrovare il bandolo della matassa di una squadra lontana dalla condizione migliore

Col Mondiale al capolinea è giusto iniziare a pensare concretamente a quanto accadrà dopo. Nello specifico a gennaio tornerà in campo la Serie A con la Juventus vogliosa di dare continuità alle sei vittorie di fila con cui ha chiuso il 2022 calcistico.

Non sarà semplice però per Massimiliano Allegri riannodare subito i fili vista la situazione che ha travolto il club al di fuori del rettangolo verde, a cui si sommano i timori per una condizione fisica tutt’altro che idilliaca da parte di una porzione di squadra. Servirà infatti la miglior Juventus possibile per ripartire col piede giusto ed inanellare la serie di risultati utili consecutivi che servirebbe a sperare in qualcosa di importante in campionato. Tra infortunati nuovi ed altri di lungo corso la condizione complessiva dell’organico è però poco incoraggiante.

La Serie A scalda i motori: Allegri e una Juventus dalla condizione altalenante

Non procede nel modo più sereno possibile la marcia d’avvicinamento alla ripartenza del campionato di Serie A per la Juventus che deve registrare le condizioni deficitarie di diversi big tra chi è andato al Mondiale come Vlahovic, e chi invece come Pogba è rimasto a casa.

Il centravanti serbo continua ad essere un rebus complicato da andare a sciogliere con annessi controlli al J-Medical per fare un punto sul proprio stato fisico, alla luce dell’infiammazione pubalgica che da tempo lo accompagna. Non scende in campo in gare ufficiali invece Pogba dal 19 aprile 2022 quando giocò 10 minuti contro il Liverpool ai tempi del Manchester United. Il rientro al 100% non è ancora avvenuto ed il calciatore è ancora alle prese con la tabella di marcia per il pieno recupero.

Più di recente è arrivato inoltre anche lo stop di Leonardo Bonucci che resterà ai box per circa tre settimane ed è dunque a rischio anche la sua presenza per la ripresa del campionato del prossimo 4 gennaio. Affaticamento all’adduttore della coscia destra per Federico Chiesa che era rientrato nelle ultime partite prima della sosta e dovrà essere uomo in più in vista della ripartenza. Ad ogni modo, al di là dei singoli che sono anche di rilievo, Allegri è preoccupato per la condizione generale della propria rosa dal punto di vista fisico. Tra assenze datate, new entry e un post Mondiale da smaltire la ripartenza delle ostilità non è così lontana.