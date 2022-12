UFFICIALE: Allegri perde un altro big. Anche Chiesa ai box

La Juventus prepara alla Continassa il ritorno ufficiale in campo dopo la sosta per il Mondiale. Si ferma Chiesa oltre ad un altro big della rosa bianconera

Non finiscono i guai per la Juventus e Massimiliano Allegri. Oltre alle condizioni di Pogba e Vlahovic, il tecnico bianconero deve incassare anche lo stop di Leonardo Bonucci.

Il difensore della Nazionale ha accusato un problema fisico nell’allenamento di martedì e oggi ha sostenuto degli esami al J-Medical per valutare l’entità del guaio muscolare: “Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto stamattina Leonardo Bonucci, in seguito a un problema riferito al termine dell’allenamento di ieri, hanno evidenziato un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 10 giorni“. Come appurato a Calciomercato.it, Bonucci resterà ai box per circa tre settimane ed è quindi a forte rischio la sua presenza per la ripresa del campionato il 4 gennaio nella sfida in casa della Cremonese.

Juventus, niente Arsenal per Chiesa: le condizioni del numero 7

Dalla Continassa arrivano anche aggiornamenti su Federico Chiesa, che sempre ieri nella partitella in allenamento aveva rimediato una brutta botta alla caviglia dopo un intervento di Barbieri.

Problema superato dopo qualche minuto di spavento, anche se l’ex Fiorentina dovrà fermarsi per alcuni giorni a causa di un affaticamento all’adduttore della coscia. Chiesa a scopo precauzionale salterà l’amichevole di sabato pomeriggio a Londra contro l’Arsenal e smaltire l’acciacco muscolare. Il numero 7 non preoccupa e nei prossimi giorni si sottoporrà a terapie e lavoro individuale, con l’obiettivo di rientrare in gruppo già all’inizio della prossima settimana.