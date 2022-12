Tombola Modric, subito in Serie A: hanno già dato i numeri

L’indizio sul possibile ritorno approdo di Modric in Serie A non passa inosservato: i bookmakers sono letteralmente scatenati.

Nel corso della sfida con l’Argentina è uscito dal campo sommerso dalla standing-ovation del pubblico. In panchina, ha fatto fatica a trattenere tutta la commozione del momento. La consapevolezza di essere giunto all’ultima boa Mondiale con la maglia della sua Nazionale era evidentemente troppo forte per essere nascosta.

Pur nelle difficoltà della partita con l’Albiceleste, il professore Luka Modric è salito in cattedra con quell’autorevolezza che sciorina come fosse un mantra ormai da anni. Classe e tecnica allo stato puro, che hanno impreziosito una carriera che ha ancora poco da chiedere. Anche nella rassegna in Qatar ha dimostrato – semmai fosse necessario – di essere letteralmente di un’altra categoria. Con la sessione invernale di calciomercato ormai alle porte, e alla luce della situazione contrattuale che lo vede protagonista, sorprende fino ad un certo punto il fatto che Modric continui a catalizzare l’attenzione mediatica.

Calciomercato Roma, il sogno Modric prende quota: l’indizio dei bookmakers

Legato al Real Madrid da un contratto in scadenza nel 2023, il futuro di Modric è ancora tutto da scrivere. Le porte per il rinnovo con i Blancos non sono chiuse, ma la questione è piuttosto complessa e non sono esclusi colpi di scena.

Rumours insistenti nelle ultime settimane hanno accostato Modric alla Roma. Un sogno di metà inverno, che però stando ai dati forniti da Agipronews starebbe prendendo improvvisamente quota. Come riferito, infatti, gli esperti Sisal brancano il possibile approdo di Modric nella Capitale 9 volte la posta. Chiaramente le quote sono riferite ad un eventuale trasferimento nella sessione invernale di calciomercato, il che sembra rendere il tutto una mera suggestione.

Le chances che il Real decida di lasciar partire uno dei propri gioielli più luminosi a stagione in corsa è al limite del fantamercato. Maggiori possibilità, invece, in ottica estiva, soprattutto se Modric non dovesse rinnovare. Gli esperti di quote, però, non hanno dubbi: per accendere ancora una volta l’entusiasmo della torcida giallorossa, Mourinho potrebbe abbracciare l’attuale centrocampista del Real. Tra sogno e realtà, gli scommettitori stanno già piazzando le loro mosse.