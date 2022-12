Premio alla firma e ingaggio top: Milan-Juve è già storia

Milan e Juventus devono dire addio a un obiettivo di mercato congiunto: spuntano le cifre del nuovo accordo per il giocatore

Meno di tre settimane al nuovo via della stagione, in Serie A, con le squadre che intensificano la preparazione in questi giorni per farsi trovare pronte e intanto ragionano anche sulle strategie di mercato. Un 2023 in cui si dovrà partire subito forte sia per il Milan che per la Juventus, chiamate a una missione non facile.

Rossoneri e bianconeri devono recuperare rispettivamente otto e dieci lunghezze dal Napoli capolista. Entrambe sperano di avere subito una mano concreta dall’Inter, che sarà la prima a sfidare la truppa di Spalletti e fermandola potrebbe accorciare la classifica sin dal 4 gennaio. Le formazioni di Pioli e Allegri dovranno comunque spingere sull’acceleratore per alimentare le proprie chances di scudetto. E intanto i due allenatori attenderanno anche risposte positive sul mercato, per avere qualche rinforzo utile a proseguire la corsa. Il tecnico rossonero accetterebbe di buon grado, consapevole della forza del suo gruppo, anche una sessione con zero acquisti. Quello livornese, visti i tanti problemi riscontrati nella prima parte della stagione, si sentirebbe più tranquillo con qualche innesto. Non mancano profili su cui entrambe sono attive da tempo, anche in prospettiva estiva. E proprio per uno di questi, arrivano brutte notizie: non vedremo in Serie A uno dei nomi di mercato più caldi degli ultimi tempi.

Calciomercato Milan e Juventus, addio ad Asensio: sì ad una offerta super

A più riprese, Marco Asensio è stato accostato al nostro campionato. Ma l’attaccante spagnolo, in procinto di lasciare il Real Madrid, con il quale il contratto scadrà a giugno, non sbarcherà nei nostri lidi, bensì è pronto a dirigersi in Premier League.

Decisiva la proposta dell’Arsenal, che avrebbe strappato, secondo ‘Elnacional.cat’, l’intesa di massima per portarlo a Londra a partire da giugno, a parametro zero. La proposta dei ‘Gunners’, con Arteta che ha convinto il giocatore della bontà del progetto tecnico, è di quelle oltretutto economicamente assai allettanti: si parla di un bonus alla firma di 15 milioni di euro e di 7 milioni di ingaggio annui.