Calciomercato Inter, svolta Simeone: cambio epocale in panchina

L’allenatore argentino potrebbe lasciare l’Atletico Madrid al termine dell’attuale stagione chiudendo un ciclo lunghissimo nella capitale

Dopo lo strepitoso successo del campionato 2020/21, per il Cholo Simeone sulla panchina dell’Atletico Madrid è stata lanciata una sorta di maledizione. Nonostante gli sforzi economici profusi dalla società sul mercato, il rendimento della squadra è calato vertiginosamente.

Il tecnico argentino per il secondo anno consecutivo non è riuscito a tenere il passo di Real Madrid e Barcellona, ritrovandosi appena prima della pausa per i Mondiali addirittura fuori dalla zona Champions League alle spalle di Real Sociedad e Athletic Bilbao. A rendere ancor più disastrosa la stagione dei ‘colchoneros’, però, è stato il clamoroso quarto posto raggiunto nella fase a gironi di Champions League, in un gruppo sulla carta ampiamente alla portata degli spagnoli.

Una crisi che potrebbe portare il Cholo a riflettere seriamente sul suo futuro alla guida della panchina dell’Atletico Madrid. Ad un anno e mezzo dalla scadenza naturale del contratto dell’argentino, le parti potrebbero il prossimo giugno clamorosamente dirsi addio e chiudere l’avventura iniziata nel dicembre del 2011. Una scelta che dipenderà soprattutto dalla volontà dell’allenatore, considerata la fiducia incondizionata che il club ha sempre riposto nei suoi confronti.

Inter e il sogno Simeone: l’Atletico Madrid punta Scaloni

Stando alle ultime indiscrezioni riportate in Spagna da ‘Ok Diario’, l’Atletico Madrid in caso di addio di Simeone starebbe valutando il profilo di un altro argentino che tanto bene ha fatto negli ultimi quattro anni alla guida dell’albiceleste.

Stiamo parlando di Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina e primo finalista con la sua nazionale dei Mondiali di Qatar 2022. Il ct potrebbe comunque essere insidiato da un altro allenatore reduce dall’esperienza in Qatar nonostante i risultati negativi ottenuti, vale a dire Luis Enrique. Nel caso dello spagnolo, però, per l’Atletico Madrid diverrebbe una spaccatura fin troppo netta sul piano filosofico rispetto all’era di Simeone.

Ad ogni modo, quella dell’addio del Cholo dalla panchina dei ‘colchoneros’, potrebbe trasformarsi in un’ottima notizia anche per l’Inter. Da sempre Simeone, per via del suo passato da interista, è stato accostato ai colori nerazzurri. E chissà che, qualora Inzaghi non venisse riconfermato a fine anno, le strade con l’argentino non possano davvero tornare ad incrociarsi dopo tante voci negli ultimi anni.