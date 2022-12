Stagione finita, allarme Inter: assalto a Dzeko

Il reparto avanzato di Simone Inzaghi, in attesa di Lautaro Martinez, si ritrova con gli uomini contati

Nelle amichevoli disputate a Malta, oltre al giovanissimo e talentuoso Valentin Carboni utilizzato come quinto attaccante nella prima parte di stagione e risorsa preziosa della Primavera dell’Inter, Inzaghi ha potuto contare solo su Edin Dzeko come centravanti di ruolo.

Al suo fianco, per questa ragione, contro il Salisburgo è stato schierato Mkhitaryan. Un esperimento riuscito a pieni voti vista la doppietta del centrocampista armeno da seconda punta ed un feeling naturale con Dzeko nato ai tempi della Roma. Una soluzione in più che non risolve comunque il problema delle punte nerazzurre, attualmente indisponibili per motivi diversi tra loro.

Il primo Lautaro Martinez, attualmente impegnato con l’Argentina e non al meglio della condizione per un fastidio accusato alla caviglia nelle ultime settimane. Difficilmente al rientro in campionato di inizio gennaio, dunque, il ‘Toro’ sarà al top della forma per Simone Inzaghi. Se il Tucu Correa è ancora fuori per l’infortunio rimediato appena prima del Mondiale, Lukaku – tornato settimana scorsa dall’esperienza negativa in Qatar – è stato subito aggregato al gruppo nerazzurro ma con un carico diverso dai compagni a scopo precauzionale.

Calciomercato Inter, il Chelsea perde Broja: fari puntati su Dzeko

A spaventare l’Inter, già in piena emergenza attaccanti in vista di gennaio, potrebbe poi essere il Chelsea in vista della finestra di mercato invernale.

Dopo aver comunicato ufficialmente l’infortunio di Broja, fuori per il resto della stagione per la rottura del crociato, secondo quanto riportato da ‘interlive.it’ i Blues potrebbero bussare alla porta del club nerazzurro per Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco verrebbe ingaggiato dal club londinese come risorsa d’emergenza in vista di una lunghissima seconda parte di stagione ricca di impegni.

Il ‘Cigno di Sarajevo’ è già stato accostato più volte in passato al Chelsea. Con Antonio Conte sulla panchina dei ‘Blues’, ad esempio, aveva anche sfiorato il trasferimento dalla Roma nel gennaio 2018. Dzeko non è comunque l’unico attaccante osservato dal tecnico Graham Potter, che sul taccuino dei dirigenti ha evidenziato anche il nome di Jonathan David.

Va detto che, a sei mesi dalla scadenza del contratto, Dzeko difficilmente sarebbe disposto a cambiare maglia e città nel bel mezzo della stagione, considerando che ad oggi il rinnovo con l’Inter rimane per lui prioritario.