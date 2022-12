CM.IT | Bereszynski-Napoli, ecco cosa manca per il closing

Bereszynski-Napoli, ecco cosa manca per il trasferimento dalla Sampdoria. Tutti gli ultimi aggiornamenti

Stanno entrando nel vivo le prime trattative di calciomercato in vista della sessione invernale di gennaio.

Un affare caldo è quello tra Napoli e Sampdoria per il possibile scambio Zanoli–Bereszynski. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le due società sono già al lavoro e hanno impostato la trattativa, ma ci sono dei dettagli ancora da sistemare. Il più importante riguarda la formula dell’eventuale trasferimento: la Samp, infatti, punta al prestito di Zanoli con un diritto di riscatto. Il presidente De Laurentiis, dal canto suo, sta ancora riflettendo ma preferirebbe solo uno scambio di prestiti tra i due giocatori, come raccolto dalla nostra redazione.

Calciomercato Napoli, le ultime sulla pista Bereszynski

Tra Napoli e Sampdoria filtra comunque ottimismo. Bereszynski, seguito in passato da Inter e Roma, ha già parlato col connazionale polacco Zielinski e spinge per vestire la maglia azzurra.

Il nodo da sciogliere, come anticipo, riguarda la formula del trasferimento di Zanoli, perché il club azzurro crede nei margini di crescita del classe 2000. Inoltre, la Samp non potrebbe fissare una cifra elevata per l’eventuale riscatto, superiore ai 10 milioni di euro. C’è, però, la consapevolezza della necessità di un vice-Di Lorenzo più pronto, questo il motivo per il quale si ha la sensazione che l’operazione possa comunque chiudersi a breve. Vi terremo aggiornati.