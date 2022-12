Super offerta per Leao: 100 milioni per tentare il Milan a gennaio

Il futuro di Rafael Leao resta una grande incognita, col rinnovo ancora in dubbio, e dall’estero sono pronti 100 milioni per tentare il Milan

Il Mondiale non ha rispettato le aspettative per Rafael Leao, anche se nonostante lo scarso utilizzo è riuscito a trovare anche due reti, ed ora il portoghese rientra a Milano con un pensiero fisso: rinnovare o non rinnovare.

Un dubbio amletico che attanaglia l’esterno offensivo rossonero, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Il rischio di perderlo a zero per il Milan cresce col passare delle settimane e, per evitare questo scenario, le possibilità sono solamente due: trovare un accordo per il prolungamento di contratto oppure cederlo già nel mercato di gennaio per monetizzare. Proprio per questo secondo scenario, ci sarebbero nuovi aggiornamenti dall’Inghilterra: i dirigenti del Milan potrebbero vedersi recapitata una super offerta per Leao.

Calciomercato Milan, Potter è pazzo di Leao | Il Chelsea ha pronti 100 milioni

Nelle prossime settimane bisognerà tenere la guardia alta nei confronti di Rafael Leao, che tornerà a Milano per avere un confronto con la dirigenza rossonera: per il rinnovo siamo entrati nella fase decisiva.

Come detto, gli scenari possibili sono quelli di un prolungamento di contratto o di una cessione a gennaio per monetizzare. Ipotizzare un nuovo caso alla Donnarumma, Kessie e Calhanoglu con l’addio a parametro zero al termine della stagione sembra essere complicato. Per lasciarlo partire nel mercato di gennaio, in ogni caso, serve un’offerta da capogiro che possa permettere a Maldini e Massara di sostituirlo nel migliore dei modi. Dall’Inghilterra arrivano aggiornamenti importanti in questo senso.

Secondo quanto riportato da ‘Chelsea News’, Graham Potter sarebbe stregato da Rafael Leao e starebbe spingendo con la dirigenza londinese per averlo già nel mercato di gennaio. Il Chelsea sarebbe anche disposto a spingersi fino a 100 milioni di euro per accontentare il proprio tecnico e convincere il Milan a lasciarlo partire subito. Se i ‘Blues’ dovrebbero presentarsi da Maldini con un’offerta di quel calibro, difficilmente potrebbe arrivare un ‘no’ come risposta. L’unica certezza, al momento, è che il futuro di Rafael Leao si deciderà nelle prossime settimane.