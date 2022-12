Offerta milionaria, il Milan ha la strada spianata per il post Leao

Il Milan può aver già trovato il sostituto di Leao: l’offerta milionaria spiana la strada ai rossoneri

Le dichiarazioni pubbliche sono improntate all’ottimismo, ma tra Rafael Leao e il Milan i nodi non sono stati ancora sciolti.

Il rinnovo di contratto è fondamentale per evitare che il portoghese possa andare via a zero tra un anno e mezzo, così Maldini e Massara lavorano a far sì che si giunga ad un accordo. Facile a dirsi, meno a farlo visto che le richieste del calciatore sono importanti e di mezzo c’è anche la questione che riguarda i soldi da versare allo Sporting. Ecco perché, ad oggi, dire che Leao resterà sicuramente al Milan non è possibile. Del resto le sirene che arrivano dall’estero sono forti e tentatrici. La Premier League, in particolare, ha gli argomenti giusti per convincere sia il calciatore che la società lombarda a dare il via libera alla cessione. Un addio che aprirebbe la caccia al successore e da questo punto di vista c’è un nome che stuzzica e che potrebbe diventare ‘fattibile’.

Calciomercato Milan, lo United ‘libera’ il sostituto di Leao

Un vero e proprio intreccio quello che coinvolge Barcellona, Manchester United e Milan. I blaugrana potrebbe cedere Ansu Fati con Jorge Mendes che ha fatto presente al club blaugrana – come riferito da ‘elnacional.cat’ – di aver ricevuto diverse telefonate con proposte interessanti.

Una di queste è arrivata dal Manchester United che avrebbe individuato in Ansu Fati il profilo giusto per prendere il posto di Ronaldo nella rosa di ten Hag.

Affare possibile ma che escluderebbe un altro colpo dai parte dei ‘Red Devils’: quello di Gakpo, stella dell’Olanda ai Mondiali in Qatar e nel mirino già delle big europee. Il calciatore del Psv Eindhoven sembrava promesso proprio allo United ma l’eventuale arrivo di Ansu Fati chiuderebbe la porta all’olandese. A quel punto potrebbe tornare in scena il Milan che, in caso di cessione di Leao, avrebbe i soldi sufficienti per finanziarie un colpo importante come quello di Gakpo. Un giro di attaccanti che potrebbe consentire ai rossoneri di mettere le mani su uno dei talenti più promettenti del calcio europeo.