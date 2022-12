Calciomercato Milan, un nuovo ‘diavolo’ come erede di Ibra

Milan studia un nuovo possibile colpo in attacco come erede di Ibrahimovic: c’è un nome in particolare che stuzzica Massara e Maldini

Dalla Francia al Belgio il passo è breve. In questi anni la Ligue 1 è sempre stata terra di conquista da parte del Milan. Il club rossonero ha sempre osservato con grande attenzione il campionato francese e in particolare i giocatori francesi, tanto è vero che, nel corso delle ultime stagioni, tanti sono stati i calciatori francesi o di origine francese o provenienti dalla massima serie transalpina che sono approdati a Milano.

Nell’ultima estate gli scout rossoneri si sono spostati qualche chilometro più a nord, guardando in particolare al Belgio. Nell’ultima sessione di mercato, infatti, sono stati ben tre i giocatori belgi a vestire la maglia del Milan. Il primo, Origi, è approdato in rossonero a parametro zero dopo l’esperienza al Liverpool. Il secondo è stato l’acquisto più chiacchierato del mercato estivo milanista, Charles De Ketelaere, il terzo il giovane Aster Vranckx, arrivato nelle ultime ore di mercato dal Wolfsburg e che potrebbe trovare un maggiore impiego nel corso di questa seconda parte di stagione.

Milan, piace Openda: potrebbe essere l’erede di Ibra

La colonia fiammingo-vallone potrebbe però andare ad ampliarsi nel corso delle prossime sessioni di mercato. In casa rossonera e in particolare al ds Ricky Massara, ma anche a Paolo Maldini, piace e non poco Lois Openda, attaccante belga in forza al Lens. Approdato in Francia dopo un’esperienza molto proficua di due anni in prestito al Vitesse, Openda ha già siglato con i giallorossi 7 gol in 15 gare di campionato.

Punta centrale in grado però di giocare su tutto il fronte offensivo, Openda è un classe 2000 già nel giro della nazionale. Il ct Martinez lo ha convocato per gli ultimi Mondiali, ma nella competizione ha giocato soltanto gli ultimi 12 minuti della sfida contro il Canada. Sotto contratto con il Lens sino al 2027, Openda potrebbe essere il nome giusto per rafforzare l’attacco rossonero per giovane età, duttilità e bravura nel fare gol. Giocatore non particolarmente alto, ma estremamente rapido e comunque forte fisicamente, il ragazzo di origini congolesi potrebbe garantire a Pioli una nuova alternativa tattica.

Il Milan sta infatti guardandosi attorno per quanto riguarda il reparto offensivo. Ibrahimovic ha compiuto 41 anni, Giroud, per cui si lavora ad un prolungamento, 36 e il solo Origi, che ha saltato diverse gare per problemi fisici, potrebbe non bastare. In dubbio poi restano le posizioni di Leao, con il Milan che continua a lavorare al rinnovo, ma anche di Rebic. Ecco perché Openda, per tutta una serie di ragioni, potrebbe essere davvero un nome che rischia di tornare comodo alla causa rossonera, forse più per giugno che per gennaio, magari come possibile erede di Ibra, anche se con diverse caratteristiche. La sua valutazione, al momento, si aggira attorno ai 20 milioni di euro, ma se il ragazzo continuerà su questa strada il prezzo del cartellino potrebbe alzarsi e i piani della dirigenza meneghina si complicherebbero e non poco.